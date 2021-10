Formel 1 | Motorpålitelighet: Mercedes F1 vil unngå “katastrofe”

og 6! Valteri Potas har allerede fått årets 6. varmemotor i Austin. Siden Finn i 3 løp er på 3 varmemotorer, er påliteligheten definitivt en bekymring i Mercedes ettersom straffer hoper seg opp.

På grunn av denne straffen har Mercedes allerede tapt poeng til Red Bull i Austin i Constructors-rangeringen. Men all oppmerksomhet er fokusert på kjøremesterskapet: denne gangen med Max Verstappen 12 poeng bak, kan ikke Lewis Hamilton se motoren hans eksplodere slik han gjorde i 2016 i Malaysia.

Men Mercedes sin troverdighet er bekymringsfull. Teamet utelukket heller ikke å bytte ut et element igjen i Lewis Hamiltons bil.

James Walls, Mercedes strategidirektør, ga en oppdatering om motorene i teamet hans: Advarsel rød eller oransje?

“Vi ser en balanse mellom ytelse og pålitelighet frem til slutten av sesongen.”

“Unnlatelse av å løpe på grunn av et chassis eller en kraftenhet vil være katastrofalt for mesterskapet, så vi vil administrere dette godt til slutten av dette året.”

“I tilfellet Voltaire må vi ta en varmemotor for å sikre at vi inngår det absolutt beste kompromisset.”

Med denne nye kraftenheten, kan Voltaire Potass også kjøre med mer kraft i henhold til Walls? Det finnes ikke mye i Austin …

“Når det gjelder om det forbedret prestasjonen hans – ja, litt, men det handler mer om balanse gjennom sesongen enn en begivenhet.”

«Denne smertefulle endringen under USAs Grand Prix vil gi resultater i de neste løpene. “

Potos tror han er ferdig

Når det gjelder Voltaire Potos, vil han åpenbart at disse motorstraffene endelig skal starte på Pelotons hode. Men er han sikker?

“Jeg håper vi er ferdige nå. Begge motorene er fine i motorbassenget mitt og de ser fine ut – vi ser ingen problemer med noen av dem.”

“Jeg krysser fingrene for at jeg kan gå hele veien uten straff, for i et tett mesterskap, hvis du faller fem plasser, setter det racinghelgen din i fare.”

“Før de satte sammen motorene besto de alle testene og pålitelighetstestene. I teorien skulle alt være bra.”

“Men flaksen er ikke på min side. Nå håper vi vi har løst alt, men tiden vil vise.”