Formel 1 | Norris-dommer Verstappen hadde ikke den beste F1 i år

Lando Norris hyllet arbeidet til Max Verstappen og Louise Hamilton, som han anser som verdig etter en sesong med kamp om en verdenstittel. Men McLaren-føreren føler at han fortjener litt mer enn sin rival fra verdensmesteren Mercedes F1.

“Jeg gratulerer ham for det han har gjort denne sesongen fordi jeg tror han ikke har den beste bilen.” sa Norris. “Jeg synes Mercedes var den beste bilen i det meste av sesongen. Max var veldig uheldig og jeg tror han gjorde færre feil som sjåfør.”

“Lewis har mye erfaring og har vunnet mange mesterskap. Det er mange gode ting å gjøre for å vinne mesterskapet.

Norris tviler på FIAs beslutning om å la noen førere passere på slutten av et løp i Abu Dhabi: “De sa at de ikke kom til å la oss passere, men bestemte seg for å gjøre det plutselig før siste runde var litt overraskende.”

“Det ble laget for å være en kamp. Det er for TV, det er for et show. Jeg er vanskelig å bestemme meg for om det er rettferdig eller ikke. Jeg må si gratulerer til begge pilotene. Det er så gøy å se.”