Formel 1 | Offiser: Alonso mistet 2 plasser med en straff på 5 sekunder

Fernando Alonso ble tatt opp av FIAs løpsmarskaller etter ankomsten til Grand Prix i Canada. På slutten av Alpine F1-kjøringsløpet ble Valteri dømt for sikksakk over et jettegryte, og Stewarts kontor forklarte at dette var et brudd på seksjon 2b) i kapittel IV av FIA International Sporting, vedlegg L. Kode.

«I løpets siste runde, mellom 10. og 12. sving, foretok bil 14 gjentatte skift for å forsvare seg mot bil 77, som på et tidspunkt måtte slippe gassen og mistet farten en stund.»

«Tatt i betraktning førerens argument om at det ikke er noen bil 77 etter bil 14, anser tjenestepikene dette som et klart brudd på reglene ovenfor, så hushjelpene ilegger en bot på 5 sekunder for en lignende hendelse. 2022 Australian GB.»

Denne straffen er passende for Alfa Romeo F1 fordi Bottas ble forfremmet til sjuende og Guanyu Zhou til åttende. Alpine og Alfa Romeo nøytraliserte hverandre, og scoret like mange poeng i Canada med ti poeng hver. Alpine er åtte poeng bak McLaren og seks poeng foran Alfa Romeo.

Det er ingen hindring for å kutte

Sebastian Vettel ble på sin side anklaget for å ha respektløst sikkerhetsbilpraksis. Rettssaken fikk Aston Martin til å la F1 komme i mål på tiende plass Lance Stroll. Men tyskeren ble ikke straffet for å ha lagt mer enn ti lengder bak bilen foran seg.

«Etter at bilen først ble stanset som en del av sikkerhetsbilpraksisen, klarte ikke bilen å overholde 5-10 lengderegelen. På slutten av sikkerhetsbilperioden justerte han imidlertid gapet og opprettholdt deretter den nødvendige posisjonen til løpet ble gjenopptatt.»

«Pikene påpeker også at det var andre sjåfører som ikke fulgte 10-bilsregelen på ulike punkter i prosessen, men alle var kompatible ved slutten av sikkerhetsperioden. Bilen. Derfor konkluderer tjenestepikene at bilen 5 er ikke hensiktsmessig i denne situasjonen.»

Endelig klassifisering av arter