Formel 1 | Offiser: F1 FIA tar grep for å kontrollere nise

Etter den åttende runden av Formel 1, i Baguio, ble fenomenet aerodynamiske oscillasjoner («niser») av den nye generasjonen Formel 1 og dens ettervirkninger sett igjen under og etter racing, med FIA, som spillets styrende organ, som forsøkte å redusere eller eliminere arrangementet av sikkerhetshensyn Har bestemt at det skal iverksettes tiltak for å gjøre nødvendige endringer.

Etter sjåførenes forklaring på dette sist fredag, ser det ut som en seier for de fleste førere mot noen F1-lag.

Det er derfor gitt et teknisk direktiv for å veilede komiteene om hva FIA ønsker å ta for å løse problemet. Disse inkluderer:

1. En nøye undersøkelse av brettene og racerne, basert på deres design og slitasje

2. En metrisk definisjon er basert på bilens vertikale akselerasjon, som gir størrelsesgrensen til det akseptable nivået av vertikale svingninger. Den nøyaktige matematiske formelen for denne målingen blir fortsatt analysert av FIA, og Formel 1-team har blitt bedt om å hjelpe til i denne prosessen.

«I tillegg til disse kortsiktige tiltakene, innkaller FIA til et teknisk møte med team for å definere tiltak for å redusere tilbøyeligheten til biler til å stille ut slike arrangementer på mellomlang sikt.» Refererer til FIA

«Med tanke på sikkerheten til sjåførene har FIA bestemt seg for å gripe inn etter å ha rådført seg med legene sine. I en sport hvor konkurrenter typisk kjører i hastigheter over 300 km/t, må en pilot fokusere hele sin oppmerksomhet på oppgaven kl. hånd og de ekstreme effektene som en pilot kan oppleve av overdreven tretthet eller smerte kan føre til tap av oppmerksomhet.

«I tillegg er FIA bekymret for den umiddelbare fysiske innvirkningen på sjåførenes helse, og mange av dem rapporterer ryggsmerter etter nylige hendelser.»

Toto Wolf avslørte på sin side at pilotene hans noen ganger er sårbare «6G Vertical Force, som påvirker ikke bare muskler, men også bein, spesielt ryggraden». Det gjenstår å se hvilken maksimal kraft FIA vil tolerere ved å sette sin skala.