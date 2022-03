Formel 1 | Offiser: FIA utestenger Russland, men ikke dets idrettsutøvere

Dagen etter IOCs anbefaling tok FIA en litt annen beslutning enn den olympiske komités medlemsforbund. Det internasjonale bilforbundet har bestemt seg for å ekskludere russiske og hviterussiske flagg fra sine konkurranser, men tillater atleter.

Dette gir Nikita Masebin en oppgang i F1, i hvert fall på kort sikt. Plassen til den russiske sjåføren er ytterligere truet av kontakter mellom regimet i stedet for Vladimir Putin gjennom hans støttespiller Ural Kali og hans far Dmitrij Masebin.

For å se om Mazepins karriere vil fortsette, venter vi fortsatt på en mulig splittelse mellom Haas F1 og tittelsponsoren. Faktisk vil avtalen med Uralkali snart avsluttes.

I sine åpningsreplikker sa FIA-president Mohammed Ben Sulaym: «Du vet, FIA ser på Ukrainas fremgang med tristhet og sjokk. Jeg håper det vil være en rask og fredelig løsning på den nåværende situasjonen.»

«Vi fordømmer den russiske invasjonen av Ukraina og utvider vårt hjerte til alle som er berørt av hendelsene i Ukraina. En oppdatert versjon av de forskjellige FIA ​​internasjonale kalendere vil bli presentert for godkjenning på WMSC-møtet i Bahrain.

FIA fungerer tydeligvis også Kansellert for russisk F1 Grand Prix Force Major.

Detaljerte resultater:

Kamper holdt i Russland og Hviterussland

– Det vil ikke bli spilt landskamper i Russland og Hviterussland inntil videre



– Flagg / emblemer eller hymner fra Russland / Hviterussland kan ikke brukes i internasjonale / regionale konkurranser inntil videre.

Sjåfører, konkurrenter og offiserer

– Inntil videre vil russiske/hviterussiske landslag ikke delta i internasjonale/regionale konkurranser (f.eks. FIA Motorsport Games)



– Russiske/hviterussiske sjåfører, individuelle konkurrenter og funksjonærer vil kun delta i internasjonale/regionale konkurranser under nøytral kompetanse og under «FIA-flagget», underlagt en spesifikk forpliktelse og FIAs policy for politisk nøytralitet, inntil videre



– Russiske/hviterussiske nasjonale emblemer, farger, flagg (uniformer, utstyr og bil) – vil ikke vises på internasjonale/regionale konkurranser eller hymner inntil videre.

Valgte FIA-offiserer / kommisjonsmedlemmer

– Representanter for russiske/hviterussiske FIA-medlemmer gir midlertidig avkall på roller og ansvar som folkevalgte/medlemmer av kommisjonen.

AIF-tilskudd

– FIA-stipender vil ikke bli tildelt russiske/hviterussiske FIA-medlemmer inntil videre



– Ingen nåværende FIA-stipend vil bli tildelt russiske/hviterussiske FIA-medlemmer