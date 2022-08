Formel 1 | Offisiell: Alonso blir med Aston Martin F1 i 2023

Det er en banger i byttemarkedet! Otmar Szafnauer sa de siste timene at Alonsos kontrakt med Alpine F1 er for 2023 (og 2024?). Et spørsmål om detaljer som skal løsesAston Martin F1 har annonsert at Fernando Alonso blir med på laget neste år i en helt uventet overgang fra blått til grønt.

Så spanjolen erstatter Sebastian Vettel, selvfølgelig med Lance Stroll, som er nær to års forlengelse i Alpine F1. Aston Martin måtte finne overbevisende argumenter for å hente inn den doble verdensmesteren.

«Aston Martin F1-teamet har helt klart energien og engasjementet til å vinne og er et av de mest spennende lagene i Formel 1 i dag. Jeg har kjent Lawrence og Lance i mange år, og det er åpenbart at de har ambisjoner og lidenskap til å lykkes i Formel 1.» sa Alonso.

«Jeg har sett at teamet fortsetter å tiltrekke seg flotte mennesker med en dokumentert suksesshistorie, og jeg føler et stort engasjement for nye fasiliteter og ressurser på Silverstone.»

«Ingen i Formel 1 i dag har vist mer visjon og absolutt forpliktelse til suksess, noe som gjør dette til en veldig spennende mulighet for meg. Jeg har fortsatt tørsten og ambisjonen om å kjempe for å ligge i forkant, og jeg ønsker å være en del av en organisasjon som lover å lære, vokse og vinne.»

«Vi vet alle at det er mye å se frem til og at vi trenger å sette alle kreftene våre sammen for å finne ytelse. Lidenskapen og lidenskapen jeg har sett har overbevist meg om å opprettholde gleden og engasjementet for F1. Jeg vil vinne igjen i denne sporten, så jeg har mulighetene som er riktige for meg. Jeg må bruke.»

Det bør vike plass for Oscar Piastre i Alpine F1 neste år. Australieren forventes å kjøre sammen med Esteban Ogan.