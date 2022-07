Formel 1 | Offisiell: Perez sine Q3-runder er kansellert og han starter som trettende

Sergio Perez gikk urettferdig gjennom Q3 i kvalifiseringen til den østerrikske Grand Prix, og den siste runden av Q2 så ham brøt sporgrensene. Dette ekskluderte spesielt Pierre Gasly, den gang tiende i kvalifiseringen.

Marskalkene var ikke raske nok på slutten av Q2, så Red Bull-sjåføren ble kalt inn og straffet fordi han faktisk var skyldig i å krysse den hvite linjen ved sving 8.

Så tjenestepikene kastet bort tiden hennes etter å ha sett på problemet i detalj. Og han la til «Kunne ikke ha bestått Q3» Uten hans brudd bestemte han seg derfor for å eliminere alle Q3-rundene sine i tillegg til Q2-runden.

Red Bull hevdet at Perez og teamet tok risiko i Q3, men stewards mente ikke at dette var relatert til bruddet tidligere i kvalifiseringen.

Så Perez starter den 13. kampen for Sprints. Marskalkene spesifiserte ikke hvilket løp som vil bli påvirket i morgen eller søndag, men det virker klart at det blir spurten, da Perez sin posisjon kan endre seg etter spurten fra et løpssynspunkt. søndag Så det vil være veldig vanskelig å bruke klar straff.