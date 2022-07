Formel 1 | Østerrike, EL1: Verstappen leder Leclerc foran kvalifiseringen

Den første frie treningen for den østerrikske Grand Prix fant sted på Red Bull Ring under strålende sol, i motsetning til det som opprinnelig var planlagt. Som hver fredag ​​denne sesongen delte lagene sin fremgang.

Igjen er det Red Bull som bringer den reviderte pakken. Verdensmesterlaget fortsetter å bygge sin RB18 på hvert løp, noe som virker overraskende med tanke på budsjetttaket som holder andre lag tilbake.

Red Bull har motordeksel med nye åpninger for kjøling, men de vertikale finnene foran gulvet er modifisert. «Forbedre aerodynamisk stabilitet i alle kjørehøyder». RB18 har også modifiserte bremseskall.

McLaren har reviderte bremsescoops bak og en litt modifisert bakvinge. På Alpine F1-siden er det den helt nye bakvingen som finnes på A522, og Williams har fått inn en ny fjæring foran.

Valtteri Bottas vil få en straff for overskridelse av motorkvoten denne sesongen og vil starte fra baksiden av rutenettet. Straffen gjelder ikke under morgendagens sprint, men under søndagens renn.

En økt ble preget av røde flagg

Max Verstappen tok tidlig ledelsen foran Fernando Alonso, med Charles Leclerc som gled mellom de to. Sergio Perez gikk gjennom grusen, men klarte å sette den fjerde raskeste tiden.

Økten ble senere avbrutt av en brann i Lando Norris» McLaren MCL36. Briten så røyk i cockpiten og kom seg raskt ut. Norris er på ny motor denne helgen og helgen har fått en dårlig start da han må begynne å kvalifisere seg uten mye data.

Så ble økten gjenopptatt og McLarens problemer stoppet ikke da Daniel Ricciardos TRS var for ustabil. Leclerc satte en bestetid på 1’06″650, foran Carlos Sainz, som kom inn et halvt sekund bak lagkameraten.

Verstappen snudde i en ny rask runde og tok tilbake kontrollen på 1’06″302, mens Kevin Magnussen ble nummer fire. De tre beste, Verstappen, Leclerc og Sainz, var de som kjørte den myke gummien i starten av økten.

20 minutter fra slutten av økten på grunn av rusk ved sving 6. Sjåførene var tilbake i taxien mens økten var avgjørende i forberedelsene til ettermiddagens kvalifisering.

Ricciardo satt også fast i garasjen på slutten av økten på grunn av bakvingen. Mercedes-førerne rykket opp til tredje og fjerde, med George Russell foran Lewis Hamilton og Magnussen foran Sainz. Fernando Alonso, syvende, var kun på middels dekk.

Leclerc klarte å klatre tilbake til 0″255 og Russell 0″400, men ingen av dem klarte å klare Verstappen, så han satte den raskeste tiden i dagens første frie treningsøkt. Han er foran Leclerc, Russell, Perez og Hamilton.

Magnussen er sjette foran Sainz, Alonso, Mick Schumacher og Yuki Tsunoda. Esteban Ocon er nummer 12 i Aston Martin F1 Drivers» Team. Alex Alban er 15. og må bekrefte sin deltakelse i helgen avhengig av helsen hans etter krasjen på Silverstone.

Pierre Gasly ligger på 16. plass foran McLaren-føreren Ricciardo, Guanyu Cho, Nicolas Latifi og Norris, som har vært fraværende det meste av økten. Den neste økten, som fortsetter live på NextGen-Auto, vil være kvalifisering klokken 17.00.