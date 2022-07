Formel 1 | Østerrike, EL2: Sainz og Leclerc satte seg foran sprinten

Skyer dukket opp over Spielberg-kretsen da F1 Austrian Grand Prix EL2 startet. Denne økten, som foregår mellom kvalifiseringen og sprinten, lar oss teste spesielt dekkene og strategien på lang sikt.

Men i starten av økten gjorde sjåførene noen ytelsestesting, og det tok ikke lang tid før Ferrariene til Carlos Sainz og Charles Leclerc toppet timelistene. Kort tid etter tok Max Verstappen over og forbedret seg raskt til 1’08″966.

I motsetning til Ferrari-sjåførene var nederlenderen på middels dekk på myke dekk. Lando Norris ble nummer fire, også mykere, foran Pierre Gasley på midten. Franskmannen, tiende på sprintnettet denne ettermiddagen, viser sitt beste.

George Russell satte den foreløpig sjette raskeste tiden mens han var i Lewis Hamilton-garasjen, etter at han krasjet i kvalifiseringen i går og bilen hans ikke var klar etter å ha mottatt et nytt chassis på sin Mercedes W13 over natten. Begge førerne har byttet girkasse, Russell har ny girkasse og det forventes ingen straff for noen av dem.

Alpine F1-førerne var også i garasjen, selv om de har vist en god plassering så langt og starter femte (Esteban Ocon) og åttende (Fernando Alonso) på sprinten. Leclerc ble overrasket over oppførselen til maskinen hans, men lenket raske runder.

Russell endte på tredjeplass og Gasley rykket opp til femteplass, fortsatt på middels dekk. Alex Alban endte på topp 10 foran Daniel Ricciardo, Lance Stroll (i media) og Yuki Tsunoda. Sergio Perez ble nummer 11 på myk gummi.

Alphonse rykket deretter opp til sjetteplass på sine mykere dekk, et sekund bak Verstappen. Kort tid før halvtimesøkten begynte aktiviteten på banen å endre seg, og førerne jobbet på lange stints, altså sprinten, men fremfor alt løpet i morgen. Alpine og Hamilton Raiders er fortsatt ubeseiret.

Alonso og Ocon satte til slutt tiden midtveis i økten, og endte umiddelbart på fjerde og sjette plass. Perez endte deretter på femteplass, mens Norris og Guanyu Chow gikk foran franskmannen. Hamilton var fortsatt i garasjen, og det var overraskende at Mercedes valgte å ikke bruke F1-portforbudet for å fikse W13 n°44.

Verstappen forbedret tiden sin til 1’08.799 på de mellomstore dekkene, og Perez rykket opp til tredje, med Ocon og Alonso som rykket opp til andre og tredje på de mellomstore dekkene, med Leclerc som holdt på en 1’08″660 på de myke dekkene .

Også på de myke dekkene satte Sainz beste tid til 1’08″610, 50 tusendeler av et sekund foran lagkameraten Leclerc, mens Gasley rykket inn blant topp 10, også på de myke dekkene, umiddelbart slått av Lance Stroll .

Det var 14 minutter igjen av økten da Hamilton tok til banen på myk gummi. Fra sin første runde endte briten på niende plass, 0″110 bak Russell.

Stillingen er ikke endret, så Sainz er foran Leclerc og Verstappen. Alpinene bekreftet sin gode form med fjerde for Alonso og femte for Ocon. Perez er sjette foran Russell, Valtteri Bottas, Hamilton og Norris.

Stroll er 11. foran den Aston Martin-designede Gasly. Jue er 14. foran Alban og Mick Schumacher, med Haas nede i gårsdagens sammenligning. Daniel Ricciardo er 17. foran Kevin Magnussen, Tsunoda og Nicolas Latifi.