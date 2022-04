Formel 1 | Potas tok det «gode løpet», men traff på rusleturen

Valteri Potas endte på åttende plass i Australias Grand Prix, poeng fra Bahrain og nummer to i topp-10 etter å ha trukket seg tilbake fra Jeddah. Alfa Romeo F1-føreren har et offensivt løp og nyter en god strategi, selv om tidspunktet for nøytraliseringer ikke er i hans favør.

«Fra begynnelse til slutt presset jeg hardt, jeg kjempet godt.» sa Potas. «Til å begynne med mistet jeg ett eller to seter, men jeg klarte å gjenopprette dem. Totalt sett var det et bra løp, med god strategi, selv om jeg hadde litt uheld i sikkerhetsbilen.

Løpet hans var preget av en hard kamp med Lance Stroll, som hadde dekk i dårlig stand. Aston Martin F1-føreren brukte all den taktikken som var tillatt for å forsvare seg – eller ikke. Potas var ikke fornøyd med konkurrentens dårlige forsvar.

«Sikksakk gjorde det vanskelig for ham å komme gjennom. Jeg skulle ikke noe sted. Det var grensen. Da jeg prøvde å krysse ham tvang han meg til å holde oversikt, så jeg trodde ikke vi skulle kjempe.»

«Men jeg overtok ham, selv om han fortsatt tilbrakte tid med meg, ellers Stephen [Ocon] Var oppnåelig. Men jeg fikk noen flere poeng, noe som er bra.

Alfa Romeo F1 bestemte seg for å ofre bilen og dekkene for å utnytte løpet best mulig, og Potas ønsker dette valget velkommen: «Jeg er fornøyd med avgjørelsene vi tok og løpet. Den tynne vingen straffet oss i går, men var det riktige valget for å gå videre.»