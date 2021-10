Formel 1 | Red Bull avviste ikke nok en mekanisk setning for Verstappen

Red Bull erstattet motoren til Max Verstappen i Sotsji, slik at den nederlandske føreren kunne lede oppladningen i mesterskapet uten risiko for å bryte sammen. Likevel er Christian Horner, laglederen, enig i at det ikke er utelukket at han kan trenge en femte impulsmodul.

“Under normale omstendigheter tror jeg at vi kan dra dit med straffen vi tok i Sotsji.” Horner forklarer. “Ja, fordi det fortsatt er tre maskiner i live i dammen vår.”

“Vi kom ikke på en maskin. Så i teorien kunne vi nå slutten av sesongen. Men aldri si aldri.”

Uansett gratulerer Horner laget sitt med en god avslutning i Tyrkia da Verstappen og Sergio Perez endte på andre og tredje, mens nederlenderne gjenvunnet kontrollen over mesterskapet.

“Å få poengene vi fikk i både mesterskapet, førerne og konstruktørene, viser at laget gjorde en god jobb fordi vi var litt ute av kampen på fredag.”

“Du kan si at dette er den sterkeste runden vi noensinne har sett for Mercedes denne sesongen, så det er en gunstig dag for oss å ha to biler på pallen og ta ledelsen på førermesterskapet.”

Når det gjelder motorstraff, vil sagaen ikke ende mellom Red Bull og Mercedes F1, ettersom Toto Wolf innrømmer at motoren i bassenget hans på Hamilton også vil forårsake problemer.

“Den fjerde motoren varer til slutten av sesongen, men det kan være et punkt der vi sier at det er verdt å kjøpe en ny fordi den andre er i fare. En som vil bli overvåket etter hvert.”