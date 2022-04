Formel 1 | Red Bull: Marco har ingen problemer med F1-protokoller

Helmut tror ikke Marco F1 har et problem med moral og etikk, selv om de noen ganger reiser til land med menneskerettighetsspørsmål. Ifølge rådgiver Red Bull gjør nasjoner dårlige ting for sitt eget beste.

«Da den tyske økonomiministeren fløy til Abu Dhabi for å åpne dørene, tror jeg vi ikke bør bekymre oss for mye om disiplin i Formel 1.» Det sier Marco Osterreich til avisen.

«Vi må la spillet spille. Og uten Emirates hadde det ikke vært mulig å opprettholde Formel 1-sesongen på et så høyt nivå. Når det gjelder spillet, vil dette mesterskapet bli stort i det lange løp.»

Sesongen er for øyeblikket oppe mot både Ferrari og Red Bull, og Marco har ennå ikke sett Mercedes F1-kamp: «Jeg kan fortsatt ikke forestille meg, nei, de må bli kvitt nisene først, og først da kan de gå i detalj.»

Når det gjelder hvordan Louise Hamilton og George Russell vil være i Melbourne denne helgen, spekulerte ikke Marco: «Det avhenger av overflaten på asfalten. Siden vi ikke har vært i Australia på to år, er det ingen som vet hvordan det vil se ut på dette tidspunktet.»

Men til tross for at han presterte bedre enn Russell Hamilton på Jetta, holder Marco fortsatt den syv ganger verdensmesteren på et høyere nivå enn sin unge lagkamerat.

«Russell har ennå ikke kommet i nærheten av Hamiltons nivå.

Til slutt tenker Marco på sin tidligere sjåfør Sebastian Vettel. Hvis han mener den firedobbelte verdensmesteren fortsatt er talentfull, bemerker han at i 2021, med noen få sjeldne unntak, ville ikke Aston Martin F1 ha latt ham være så motivert.

«Du så ham i Baku, og han var veldig rask i Monte Carlo.» Marco nevner. «Men der Aston Martin er nå, tror jeg ikke kjøreturen vil være stor. Aston Martin ønsker å bygge en mer konkurransedyktig bil. Bortsett fra poengene er ikke drivkraften stor.»