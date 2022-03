Formel 1 | Red Bull- og Ferrari-sjåfører blir revet i en farlig Jetta-bane

Apropos helgen i Saudi-Arabia handler ikke bare om sikkerheten rundt stadion i Jeddah.

For andre år på rad har Formel 1-førere uttrykt blandede følelser for Jettas Corniche-bane etter en kvalifiseringsrunde som kan bli påvirket av en ulykke.

Nicholas Latifi mistet kontrollen over sin Williams-rekke i 13. omgang og kolliderte med hindringer i de kvalifiserende sju minuttene, og utløste den første perioden i to perioder med rødt flagg.

I Q2 ble Mick Schumacher fraktet til sykehus etter å ha kollidert med utgangsbarrierene til sving 10, mens slangen hans knakk i to – ifølge reglene – og den ble gjenfunnet. Med kran.

Schumachers VF-22 kjører ikke denne søndagen, uavhengig av situasjonen i Tyskland på grunn av skader og langvarig reparasjonsarbeid.

Polakken Sergio Perez kalte Jetta «Farlig runde uten grunn» Ved den første Grand Prixen i desember i fjor – ble han spurt om han følte at ytterligere sikkerhetsforbedringer var nødvendig.

«Jeg tror dette definitivt er den farligste runden på kalenderen. Det er ingen hemmelighet.» Sa Red Bull-føreren etter kvalifiseringen.

«En vellykket rask runde her er enormt følelsesmessig. Det krever faktisk mye fra sjåfører, biler og team. Hvis du misforstår kan det bli en stor ulykke. Jeg vet ikke om det kommer. Vi kan gjøre noe for 22/23 fordi det egentlig er et høyhastighetsløp. Det er veldig farlig, men det siste jeg vil tenke på etter kvalifiseringen er banen. Det er nervøst.

Hans Red Bull-lagkamerat Max Verstappen kritiserte utformingen av banen, spesielt dens Twisty Straits.

«I fjor, for meg, var jeg veldig fornøyd med hvordan vi gikk i helgen når det gjelder ulykker, for noen steder, som Mick som går på veggen, er det veldig farlig. Dessuten er det ingen rettigheter. Det er helt rett fordi de alle er litt blinde. Jeg forstår ikke hvorfor du skal designe en slik krets. Du bør designe den enkelt. Det er trygt for alle.»

Ferrari-paret, Perez, ble presset inn i polartilstanden, revet mellom å nyte banens utfordring og å ønske at den skulle være trygg.

«Jeg er mellom to sanser. På en måte liker jeg veldig godt adrenalinrushet som gir deg en kvalifiserende runde.» Kommentarer Carlos Science.

«Men selv her, hvis du er i en ulykke, gjør det litt mer vondt enn andre steder, fordi veggene er nærmere, hastigheten er høyere. Som ryttere er vi veldig trygge fordi vi vet at sikkerheten til cockpiten er veldig høy. Du ser hendelser som Mick, bilen i denne hastigheten FIA har gjort en god jobb med å gi oss de sikreste cockpitene å beskytte.»

«Men samtidig, er det virkelig verdt det å forårsake denne store ulykken når du presser veggene litt mer? Hvis vi taper, er det litt mer plass for bilen å bremse ned. Det er en debatt vi må gjøre fordi det kan være litt utenfor grensene.»

Leklerk sier dette er utfordringen runden gir «En av grunnene til at jeg liker dette sporet»Men er enig i at sikkerhetsforbedringer kan gjøres.

«Jeg kan ikke skjule spenningen jeg føler bak rattet på denne banen, spesielt i den raske runden. Det er utrolig. Men sikkerheten kommer først, kanskje vi kan gjøre noe bedre.