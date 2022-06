Formel 1 | Red Bull Racing F1 Reserve-sjåfør suspenderer jurypisker

Red Bull Racing-juryen har suspendert Whips fordi teamet etterforsker en hendelse som involverer Estland i forbindelse med en raseuttalelse.

Whips skal ha fornærmet Red Bull-føreren Liam Lawson under en Twitch-strøm mens de lekte med ham.

Whips er medlem av Red Bulls juniorlag, ble med før 2019-sesongen, og fungerer også som reservesjåfør for Red Bull Formel 1-laget.

Han testet RB18 på den spanske Grand Prix (bildet) under de nye 2022-reglene som krever at unge sjåfører deltar på to gratis treningsøkter.

I en uttalelse utgitt tirsdag kveld, sa Red Bull Racing «Junior sjåfør Jury Whips ble suspendert fra alle teamoppgaver med umiddelbar virkning. En fullstendig etterforskning av hendelsen venter.».

«Som organisasjon fordømmer vi enhver form for overgrep og har en policy om ikke å tolerere rasistisk språk eller oppførsel i organisasjonen vår.»

Whips nevnte det på sin Instagram-konto «Jeg vil gjerne be om unnskyldning uten å nøle for det offensive språket som ble brukt under forrige kamp i dag.»

«Dette språket er helt uakseptabelt og representerer ikke de verdiene og prinsippene jeg ønsker. Jeg beklager så mye for mine handlinger, dette er ikke eksemplet jeg vil sette. Jeg vil samarbeide fullt ut i etterforskningen.»

Resten av Vips sin Formel 2-sesong er ikke avklart.

Han skal kjøre på Silverstone neste helg og er sjuende på rangeringen.