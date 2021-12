Formel 1 | Ricciardo: Jeg lurte på hvorfor da jeg var rask

Daniel Ricciardo ble hentet inn for å dømme sin F1-sesong i 2021, som var hans første McLaren. Australieren deler sesongen sin i to deler og nevner sjenerøst den andre delen, som er kjent for suksessen hans på Monza.

“Jeg gir deg en karakter, men jeg vil si at det er dårlig å gi deg en dårlig kvalitet fordi jeg har prøvd så hardt.” Australieren gjorde narr av ham. “Så hvis jeg sier 3, ser det ut som jeg ikke har prøvd. Men jeg har ikke prøvd, så første del av sesongen blir 4 og andre del 7.”

Mens gjennomsnittet for disse to karakterene var 5,5, var Ricciardo skuffet: “Det er ikke på grunn av manglende innsats”, Det er en bils feil “Kjørestilen min fungerte ikke. Jeg måtte sykle annerledes. Det er ikke alltid naturlig.”

Ricciardo forklarer at det var vanskelig å finne årsaker til opptredenen hans. Han sier imidlertid at han har tatt store fremskritt i møte med motgang og dens vanskeligheter.

“Jeg visste aldri hva som skjedde i år, hva mine sterke sider var. Når jeg var rask, lurte jeg på hvorfor. På en måte, i år, viste svakhetene meg også hva mine styrker var.”

“Det var så interessant. Du trodde aldri du kunne finne det gode om deg selv i en dårlig tid eller et dårlig år.”