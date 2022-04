Formel 1 | Ricciardo lover det beste alternativet på det nye Melbourne-oppsettet

Daniel Ricciardo tror det vil bli endringer i Albert Park-kretsen for Australias Grand Prix i Melbourne. «Helt annerledes» Tidligere arrangementer.

Albert Park-oppsettet har blitt redesignet for første gang i sin 26-årige historie, hele banen har blitt omgjort og mange hjørner har blitt redesignet.

Den største endringen var fjerningen av den gamle 9/10-kraften og opprettelsen av en ny høyhastighetsseksjon på Lakeside-stasjonen.

«Jeg lånte ikke selv, men for noen år siden, da de hadde den første ideen om hva de skulle gjøre for å forbedre løpet, ble jeg litt involvert i diskusjoner om å redesigne miljøet.» Ricciardo forklarte på en pressekonferanse i Melbourne i dag.

«Melbourne har alltid vært den morsomme måten å kjøre en F1-bil på, men det er litt vanskeligere å kjøre forbi den på søndag fordi, på grunn av utformingen og dens natur, er tanken å virkelig åpne opp potensialet og gjøre det på søndag. La oss bli litt mer begeistret og gå videre.»

«Jeg tror du kommer til å se en helt annen søndag for løpet i Melbourne.»

Australias Grand Prix er vanligvis åpningsrunden av Formel 1-sesongen, men innen 2022 vil det være den tredje begivenheten på kalenderen. Dette er første gang siden 2010 at Australia er vertskap for et Formel 1-løp, og det er ikke lenger på 1. plass.

«Ærlig talt, siden vi har gått glipp av dette løpet i noen år, er jeg fortsatt takknemlig for at det er på kalenderen.» Ricciardo svarte da han ble spurt om han var bekymret for at hans egen rase skulle forsvinne.

«Det er sant at det er en Grand Prix, det er langt unna, det er isolert, logistikken er vanskelig.

«Ærlig talt, jeg er ikke bekymret for at det er den første, tredje eller tiende Grand Prix. Så lenge det er på kalenderen, kan vi komme til det. Det er bra for meg.