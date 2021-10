Formel 1 | Rosberg: Hvis det ble kalt Louis, ville det vært litt takknemlig for meg

I Abu Dhabi i 2016 nådde Nico Rosberg toppen og slutten av sin F1-karriere: bare dager etter å ha vunnet verdenscupen kunngjorde han at han trakk seg fra spillet, utmattet etter kampen mot lagkameraten Lewis Hamilton.

Faktisk avslørte Nico Rosberg at avgjørelsen hans per kvadratkilometer ble tatt mye raskere enn forventet: fra det sjekkede flagget ved Abu Dhabi Marina.

«Jeg bestemte meg for at det var to meter etter målgang i Abu Dhabi. Hvis du spør meg: “Når bestemte du deg for å pensjonere deg? Når var det?”

“Jeg ga alt. Spørsmålet var om jeg ønsket å fortsette å handle i denne intensiteten, og da drømmen min gikk i oppfyllelse – jeg nådde målet mitt om å bli verdensmester – følte jeg at det var det rette tidspunktet å gå tilbake og få noe nytt. Liv, med ulike fordeler.”

Økonomisk sett er denne førtidspensjoneringen ingen god avtale, smiler han …

“Omtrent 100 millioner pund gikk i søpla da jeg ble pensjonist … men det vil skje.”

Nico Rosberg forklarer hvorfor han trenger denne hvilen: Lewis Hamilton hadde noen svakheter, men noen svakheter måtte gi alt til tyskerne.

«For å vinne verdensmesterskapet i Formel 1, må du først se konkurrenten din. I dette tilfellet var Lewis den eneste virkelige konkurrenten, og han har nå vist seg å være den beste noensinne, så standarden er utrolig høy. Men, som ethvert menneske, er det svakheter. For det første er det viktig å være på hans absolutte 110% hele sesongen fordi du ikke vil stå imot ham hvis du gjør mindre. Det er også viktig å være konsekvent gjennom hele sesongen, ikke kjøre store og dårlige løp, og få jobben gjort hvert øyeblikk. “

“Så har Louis disse periodene, hvor han mister litt motivasjon – han har disse fallene – og det er viktig å maksimere de øyeblikkene, for å holde ham i den posisjonen en stund til. Hvis alle disse tingene kommer sammen, har du en sjanse , og det var det som skjedde i 2016.

Og Nico Rosberg mistet bevisst muskler for å øke sjansene sine!

«Det avgjørende øyeblikket var i Suzuki, hvor jeg nådde en polarposisjon på to hundredeler av et sekund. Louis var på den midlertidige stanga, og så kom jeg inn og slo ham med den minste forskjell. “

«En av to hundre mistet for meg musklene i beina da jeg parkerte sykkelen i sommerferien».

Til slutt ble konfrontasjonen mellom de to så intens at Nico Rosberg mener at Lewis Hamilton har lært mye av seg selv: Rosberg tror at hvis Lewis vinner mot Max Verstappen, vil det være litt takknemlig for ham!

«Jeg vet ikke, du må spørre ham om han har lært noe. Du vokser vanligvis opp i fiasko, så han kan ha vokst og utviklet seg siden i år. Men jeg vet ikke. “

“Du vet, hvis Hamilton vinner mesterskapet i år, vil han kanskje si: “Takk til Nico, jeg kunne ikke ha klart det uten ham!”