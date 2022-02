Formel 1 | Russell: F1-niser kan bli et sikkerhetsproblem

Når den andre dagen av vintertesten for 2022-sesongen nærmer seg slutten i Barcelona, ​​har mange sjåfører notert Et niseproblem I en rett linje.

Dette skyldes tilbakekomsten av Ground Effect-biler, som ble gjenintrodusert i år i Formel 1 med sikte på å forbedre det visuelle som tilbys på banen.

Et problem spesielt påvirket av Mercedes-teamet. På rattet til W13 i ettermiddag erkjente George Russell at det kunne være et sikkerhetsproblem.

“Disse eksperimentene er de klart mest mystiske” Piloten til Silver Arrow nr. 63 kommenterte.

“Selvfølgelig når det er en ny bil, nye dekk, ny dynamikk, en pumpe kan vi se problemene med en gang.

“Vi må finne et kompromiss som gjør at vi kan gå fort på én runde. Jeg tror ingen lag har opplevd dette før, så det er interessant å se hva som skjer.”

— Vi opplevde det ikke særlig voldsomt, men det er egentlig ikke noe hyggelig, og det er veldig tydelig på bildene.

“Fra det jeg har sett med andre grupper, kan dette vise seg å være et sikkerhetsproblem og bør løses på en eller annen måte.”

“Men det er mange smarte folk i startoppstillingen, så jeg håper alle vil distribuere det før eller siden.”