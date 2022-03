Formel 1 | Russell forsvarer Netflix-redigeringer på Drive to Survive

George Russell bryter rangeringene med Formel 1-førere som kritiserer Netflix sin offisielle spillserie, Drive to Survive.

Max Verstappen, sammen med noen av kollegene hans, vil lure produsentene når 2022-sesongen starter innspillingen.

For noen dager siden erkjente F1-sjef Stefano Domenicali bekymringene deres og lovet. «Vi kommer til å diskutere dette med alle rytterne. Vi må sørge for at dette prosjektet fortsetter å tiltrekke seg folk uten å forvrenge bildet og innholdet i spillet.»

Dominisk erkjente at Netflix-stilen dramatiserte noen historielinjer. «Historien skal ikke avvike fra virkeligheten. Ellers gjelder den ikke oss.»

For eksempel ble Russell, som ble sagt å være en Mercedes-fører før fjorårets racing i Belgia, gjenoppført med Toto Wolf foran Netflix-kameraer ved neste Grand Prix i Jantwort.

Opptrådte Russell som skuespiller da? Han forklarer seg selv.

«Netflix har vært viktig for oss alle i Formel 1. Vi har sett spillet forbedre seg de siste årene, og denne serien har brakt en ny fanbase til Formel 1. Inntil da ser jeg ikke hvor problemet er. .»

Når det gjelder skuespillerferdighetene for denne nyinnspillingen, lo 24-åringen: «Jeg trodde aldri jeg skulle reise til Hollywood på et blunk.»

Han forventer også at Netflix vil fokusere på sin 2022-kamp med den syv ganger verdensmesteren Lewis Hamilton, hans nye lagkamerat.

«Tekken er at jeg og Louise har et godt forhold. Hos Drive to Survive kan de vrir litt på ordene mine om at jeg skal rive kronen til Louise eller gjøre noe annet, men posisjonen min er annerledes. Ja, jeg løper i Formel 1 og Jeg ønsker å bli verdensmester. For å bli verdensmester må jeg selvsagt slå alle, inkludert lagkameratene mine.»