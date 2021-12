Formel 1 | Russell kan være en ressurs i Mercedes F1 … for Red Bull

Innenfor Mercedes F1-teamet, med litt mer konkurranse mellom de to førerne, ville det være gode nyheter for konkurrentene.

Dr. Helmut Marco mener det: Hvis George Russell matcher Louis Hamilton fra neste sesong, vil det være til fordel for Red Bulls.

Den 23 år gamle Storbritannia har lange tenner og ville ikke nøle med å spille ut kortet sitt om nødvendig, ettersom Mercedes F1 aldri har vært i favør av en sjåfør siden starten av en sesong.

“Først må vi se hvor fort Russell virkelig går. Han var raskere i kvalifiseringen forrige sesong. Men han er bedre enn Nicholas Latifi i løpet. Så det gjenstår å se hvor fort han vil løpe. Ville vært positivt. sier Marco.

Christian Horner hadde allerede sagt mange gode ting om Russell i september i fjor.

“Han vil helt klart styrke laget deres.” Sa Red Bull-direktøren. “Han er talentfull. Vi har sett ham i Williams. Han er allerede kvalifisert på første rad og har fått en plattform. Du kan se hvorfor Toto (Wolf) signerte ham neste år, jeg synes han fortjener det. Vi får se om det fungerer .”

“Hvis det er noe som ikke alltid skiller seg ut i spillet, er det et uttrykk for nytt talent. Jeg tror alle vil bli begeistret for å se det. Det vil alltid være noen som skiller seg ut fra mengden. Vi så ham med Max (Verstappen) Det ville vært spennende å se det.