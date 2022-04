Formel 1 | Russell mener Mercedes F1-motoren er nær Ferrari

På begynnelsen av året i Formel 1 endret kraftbalansen mellom ulike motorprodusenter seg betydelig. Mercedes F1 og kundene har mistet mye kraft. George Russell, som har sett oppmuntrende tegn mot Ferrari i Jeddah siden kvalifiseringen til Saudi-Arabias Grand Prix, er imidlertid ikke bekymret.

«Alt var bra da vi startet maskinene for å kvalifisere oss» sa Russell. – Når det gjelder hastighet på rett linje, var vi relativt på nivå med Ferrari.

Russell ble imponert over Red Bulls aero-kompromiss og RB18s hastighet: «Red Bull hadde absolutt færre alleler enn oss, men de blir mye raskere når de er halvveis rett.

«De ser ut til å gjøre en bedre jobb med å redusere trekkraften ved høyere hastigheter. For øyeblikket er hastigheten deres på rettstrekningene ekstraordinær, så vi må jobbe på alle områder for å fange farten vår.»

Russell tror fortsatt Mercedes F1 vil være et ord i tittelkampen mot Red Bull og Ferrari. Men på siden av Brockley og Brixworth er han enig i at ytelse er avgjørende for å oppnå dette.

«Vi er definitivt ikke ute av det. Men hvis vi definitivt ikke har kommet videre, kan vi ikke kjempe om dette mesterskapet. Vi kommer definitivt ikke til å gi opp. Vi kommer til å være ute av de to første løpene. Det tredje beste laget.»

«Jeg vet ikke hvordan mesterskapet vil bli, men hvis vi fortsetter slik de neste fem, seks, syv eller åtte løpene, vil vi fortsatt være innen rekkevidde, og jeg vil si at det er ingen grunn til at vi kan det. situasjonen kan ikke endres.»