Formel 1 | Sesonganmeldelse 2021: Aston Martin Mercedes

Etter oppkjøpet av Racing Point kom Aston Martin tilbake til Formel 1 i 2021 etter å ha vært ute av primærvalget i over femti år. I 2020 gjorde det Silverstone-baserte laget en sterk innvirkning ved å vinne et løp og komme på fjerde plass i Constructors’ Championship, bak McLaren. Du har valgt å kopiere 2019 Mercedes i store bredder.

Sergio Perez dro til Red Bull for å takke den fire ganger verdensmesteren Sebastian Vettel for at han ble med på det britiske laget med Lance Stroll. Målet, annonsert ved sesongstart, er å kjempe tilbake til tredjeplass på rangeringen med bilen nærmest forrige sesong.

Årstid

Fra de første løpene er Aston Martins langt fra toppen av nivåene og målene justeres raskt nedover. Spaserturer og kutt er vanskelig å få tak i for Q3, og hvis den kanadiske spilleren får noen poeng i Bahrain og deretter i Imola, er vi langt fra standarden som forventes før sesongstart.

Under den første Grand Prixen strålte Vettel ved å komme på femteplass i Monaco, for så å utnytte uroen på slutten av løpet i Baguio til å ta en utmerket andreplass og Aston Martins første i F1. Et kjærkomment resultat, for med jevne mellomrom kjemper laget om små poeng og midt i sesongen kjemper det mer med Alpine og AlphaTauri enn med McLarens og Ferraris som konkurrerer i en annen divisjon.

Vettel tok en annen plattform på banen ved å bli nummer to i Ungarn, men han ble diskvalifisert fra racing fordi bilen hans ikke hadde nok drivstoff. Stroll var i mellomtiden konsekvent blant de 10 beste mer enn lagkameraten, men meldte seg ikke på noen store show i 2021, og måtte nøye seg med syvendeplass i Monza og sjetteplass i Qatar som årets beste resultater.

I andre halvdel av sesongen falt Aston Martin bak mot Alpine og Alfadouri og isolerte seg som den syvende styrken på banen. Han så ut til å fullføre sesongen på frihjul, kanskje med fokus på sin 2022 enseter.

Med

Etter solide resultater i 2020, stupte Aston Martin fra et høydepunkt i 2021 og betalte selvfølgelig prisen for 2019 Mercedes-eksemplaret, mens han slet med å skape det aldrende konseptet. Takket være kuttet fikk hun en etappe til, men kan angre på å miste trofeet i Ungarn, noe som ville ha pyntet på en veldig kjedelig rekord totalt sett.

Det er unødvendig å si at det engelske laget vil prøve å gjøre det enda bedre for å glemme det skuffende året 2022. Aston Martin bekreftet avgangen til sin tidligere lagsjef Otmar Szafnauer tidligere i år, kanskje som et resultat av lavere resultater enn forventet. Når det gjelder sjåførene, vil kuttene og rusleturen alltid være der, og hvis deres personlige rekord ikke er katastrofal, kan Aston Martin utvilsomt forvente flere eksplosjoner fra dem i år.

Statistikk

– 7. plass i konstruktørmesterskapet med 77 poeng (4. plass i racingpoeng med 195 poeng i 2020)



– Beste spillresultat: 2. plass (1 seier i 2020)



– 1 trinn (4 og 2020)



– Beste kvalifisering: 5. (1. pol i 2020)



– Kvalifikasjonsrapport: 10. kvartal, 22. kvartal 2, 12. kvartal 3