Formel 1 | Statistikk etter den ungarske F1 Grand Prix

Etter hver F1 Grand Prix, den mest bemerkelsesverdige statistikken, brutte rekorder, streker som fortsatt pågår eller avviklet forrige helg…

kvalifikasjoner

George Russell tok sin første pole position i karrieren i Formel 1. Han er den tredje føreren som tar sin første pole position denne sesongen, etter Sergio Perez på Jetta og Carlos Sainz på Silverstone.

Han ble den 105. polemannen i F1-historien og Mercedes» åttende polposisjon i Ungarn siden 2010.

Sainz slo Charles Leclerc for tredje gang på 13 løp i år på lørdag. Monaco gikk glipp av første rad for bare tredje gang denne sesongen.

Bak Ferrari-paret satte Lando Norris den fjerde raskeste tiden, ikke hans beste kvalifiseringsprestasjon for sesongen da han endte på tredjeplass på Imola.

Men Imola var en spurt og han ble nummer fem, og startet dermed løpet på tredje rad. På den annen side utlignet han sin beste plassering på etappen av sesongen da han endte på fjerdeplass i Jeddah.

Det var McLarens beste resultat i kvalifiseringen til Ungarns Grand Prix siden 2012. På det tidspunktet var laget i pole position under bowlingen til Lewis Hamilton.

For det femte utlignet Okan sesongens beste. Den alpine F1-føreren hadde allerede satt den femte raskeste tiden på Jetta og Red Bull-banen.

Valtteri Bottas kom tilbake til Q3 for første gang siden den spanske Grand Prix, og endte på åttende etter seks løp uten å klare det.

Bak ham nådde Daniel Ricciardo Q3 for første gang siden Canada, og tredje gang denne sesongen at to McLarens har nådd tredje del av kvalifiseringen etter Australia og Emilia-Romagna.

Når det gjelder Max Verstappen, ble han nummer tiende i kvalifiseringen, første gang denne sesongen har han endt dårligere enn fjerde. Det var hans verste kvalifisering siden 2019 Canadian Grand Prix, unntatt to straffe-drevne starter fra baksiden av rutenettet i 2021 og 2019 på Monza i Russland.

Lance Stroll ble nummer 14 og avsluttet en rekke med syv elimineringer i Q1, mens lagkameraten Sebastian Vettel bommet på Q3 på denne kretsen for første gang siden 2008!

løp

Max Verstappens seier, hans 28. i karrieren, var den andre i Red Bulls historie fra tiendeplass, etterfulgt av Daniel Ricciardos prestasjon i Aserbajdsjan Grand Prix 2017.

Den regjerende verdensmesteren benyttet anledningen til å lede sitt 50. løp og klatre til sin 70. pall. Det var første gang nederlenderen vant uten å starte fra de to øverste radene på rutenettet.

Det var andre gang Verstappen vant en Grand Prix ved å spinne midt i løpet. På den tyske Grand Prix 2019 gjorde han en 360 på banen før han vant.

Det var andre året på rad at vinneren i Ungarn ikke startet fra de to øverste rekkene. Mellom 1986 og 2020 skjedde dette to ganger.

Lewis Hamilton signerte sin sjette pallplass for sesongen, femte på rad og sin 11. i Ungarn. Det var hans 188. karriere. Takket være fire runder ledet i går, nådde han 487 runder ledet på Hungaroring, en førerrekord på samme krets.

Det var den andre pallen på rad for Verstappen, Hamilton og Russell i den rekken. Det var 31. gang Verstappen og Hamilton scoret et dobbelt århundre i en Grand Prix. Hamilton og Nico Rosberg.

Takket være 28 runder ledet av Russell og Hamilton, har Mercedes F1 ledet mer i løpet av dette løpet enn det har gjort i de foregående 12 løpene siden starten av sesongen.

Carlos Sainz ble nummer fire i Ungarn for andre år på rad, men han rykket opp til pallen på den grønne løperen i fjor.

For Charles Leclerc vil dette året være den 11. Grand Prix han har ledet i 13 Grands Prix, men åttende gang i år at han ikke ender blant de tre beste. Han fortsetter en trist rekke fordi han aldri har stått på scenen i noen disiplin i Ungarn.

Lando Norris endte på poengene for tiende gang denne sesongen og hans tredje syvende på rad.

I Alpine F1 var det den åttende poengposten på rad for Fernando Alonso, hans 11. topp 10 på rad på Hungaroring. Vi må tilbake til 2009 da spanjolen tapte poeng i Ungarn.

Det er sjuende gang i år to alpinryttere har fullført i poengene, og det tredje løpet som gjør det.

I motsetning til Esteban Ocon, fant ikke Pierre Gasly poengene og hans 12. plass i Ungarn var hans femte påfølgende plassering utenfor topp 10.

De hadde fylt 19 år. Det er bare 13. gang i F1-historien at 1070 Grands Prix har blitt gjennomført.