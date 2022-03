Formel 1 | Steiner: Haas F1 fra Barcelona innså at VF-22 var en god bil

Etter to svært vanskelige sesonger i 2020 og 2021, er Haas en av de gode overraskelsene i denne starten på F1-sesongen, og femteplassen til Kevin Magnussen i Bahrain gjør at det amerikanske laget kan se frem til et mer gunstig år.

Hvis direktøren Gunder Steiner hadde innsett at VF-22 hadde et veldig interessant potensial fra vintertestene i Barcelona, ​​ville han innrømmet at han ikke forventet så mye i åpningsrunden.

«Jeg tror vi innså potensialet hans i Spania, men vi kunne ikke sykle ordentlig.» Den østerrikske lederen forklarte. «I Spania er det alltid vanskelig, for i 2019 var bilen veldig bra, men en gang i Bahrain var den ikke lenger fantastisk. Denne gangen hadde vi problemer der, men vi så i løpet at hun ikke var dårlig.»

Steiner forventet ikke at det amerikanske laget skulle være den fjerde styrken i turneringen, i håp om gode resultater i Bahrain.

«Du vet aldri hva de andre gjorde før sesongen startet, men nå gjør de det. Ærlig talt forventet jeg at noen lag skulle være foran oss.»

Vekstløpet skremte ikke Steiner

Står ikke Haas F1 i fare for å krasje når andre lag begynner å gjøre betydelige endringer i bilen deres? Steiner brydde seg tydeligvis ikke.

«Jeg bryr meg ikke, for gode ting må komme til oss.»

«Du har bestemt deg for at vi ikke skal gjøre noe, men vi jobber allerede med oppgraderinger. Som andre team vil vi være veldig forsiktige i oppgraderingene våre fordi vi ønsker å være innenfor budsjettområdet, så du må være viktig. Fortsett med litt penger.»

«Vi går videre med arbeidet med lufttunnelen. Med ny bil er det viktig å forstå hva vi gjør før endringer.

«Jeg tror det fortsatt er mye potensial for å åpne opp en versjon av vår nåværende bil, fordi vintertesten vår var mindre enn den beste. Vi har bare kjørt halvparten av kjørelengden til de andre lagene, så vi har ikke utforsket dem alle. ennå. Mulige systemer. Mye mer må gjøres før man tenker på evolusjon.»

«Alle tror at hvis du begynner å komme med evolusjoner, vil effekten være fantastisk. Men vi ser ofte at dette ikke er tilfelle.»