Formel 1 | Steiner: Situasjonen mellom Haas F1 og Uralkali er i hendene på en god advokat

Etter Russlands invasjon av Ukraina i februar, bestemte Haas F1 seg for å avslutte samarbeidet med sin tittelsponsor, Ural Kali, et selskap drevet av Dmitry Masebin, Nikitas far og far til det russiske oligarkiet nær Vladimir Putin.

Uralkali krevde et forskudd på 12 millioner euro for det amerikanske laget, som for tiden søker 8,6 millioner euro fra sin tidligere sponsor for non-profit.

Gunder Steiner, manager for Haas F1, meldte på spørsmål om denne situasjonen, som er svært komplisert i Imola Paddock. «Jeg ønsker ikke å kommentere. Dette er en rettslig handling og jeg respekterer konfidensialitet.»

«Vi sa det, og det gjorde de også,» sa han, og ønsket ikke å gå ut offentlig. Hvis du vil lage din egen mening, kan du lese det som allerede er sagt.»

«Jeg ønsker ikke å snakke offentlig om situasjonen med vår tidligere sponsor.»

På grunn av de økonomiske sanksjonene som er pålagt Russland, er det ikke mulig for det ene av de to selskapene å betale noe til det andre, selv om retten pålegger det.

«Situasjonen er ikke lett med alle disse hindringene.» Steiner fortsetter. «Jeg kjenner ikke detaljene. Jeg overlater det i hendene på en god advokat fordi det er en fulltidsjobb.»

«Foreløpig må jeg vente på neste fase av rettslige skritt.»

Tror Steiner denne historien vil ende i retten? «Jeg vet ingenting.»