Formel 1 | TRS-tapte Hamilton gledet seg over stang for Mercedes F1

Til tross for TRS-problemer i Q3, som frarøvet ham hans egen sjanse til pole position, ble Lewis Hamilton belønnet for alt Mercedes F1-teamets harde arbeid.

George Russell høstet belønningene i dag, med en stang i Ungarn under nesen til Ferrari.

«Jeg prøvde å åpne DRS i Q3 og den åpnet seg ikke, så det var synd. Jeg følte meg bra med bilen, stangen eller banen på første rad.»

«Det hadde vært fint for laget å ha en første rad, men disse tingene skjer. Gratulerer til George, han gjorde en fantastisk jobb og det er et flott resultat for laget.»

«Tatt i betraktning alt vi har vært gjennom, er det enormt, så jeg er veldig glad på alle vegne. Det er et stort skritt og vi hadde absolutt ikke forventet det her.»

Toto Wolff ber Hamilton om unnskyldning etter TRS-krasj

«Beklager forvirringen med TRS,» Wolff fortalte Hamilton på radioen etter kvalifiseringen.

«Du har både Verstappen og Perez bak deg. Du har Norris, Ocon og Alonso. Du må bestå. Du kan gjøre det i morgen, det er jeg sikker på! Beklager igjen!»

På spørsmål om han fortsatt er med i titteljakten etter Russells pole, er Wolff enig «Det er veldig vanskelig å si at vi har et stort poenggap bak Max som alle andre.»

«Men du kan se hvordan det går når de er ute av kampen i dag. Vi gir aldri opp. Vi er alltid i tvil. Vi svinger mellom depresjon og spenning.»

«Det er dette som gjør kampen så vanskelig og på den annen side så spennende. Hvis vi kan vinne i morgen vil jeg ikke utelukke noe. Det blir en flott sommerferie!»

«Vi var alltid en runde bak, og nå er vi på pole. Vi får se hva vi kan gjøre med det i morgendagens løp. Hvis vi kan få tempoet der, er jeg sikker på at vi kommer tilbake i toppsjiktet … spill fremover.»

«Jeg tror vi kan klare det runde og runde, og hvis George har et solid løp, noen gode stopp, hvorfor ikke? Vi kan vinne.»