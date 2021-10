Formel 1 | Verstappen: Spenninger, men fremfor alt respekt med Hamilton

Til tross for de to konfliktene og spenningene mellom de respektive klanene ledet av direktørene for Mercedes F1 og Red Bull, oppfører Lewis Hamilton og Max Verstappen seg bra. Dette bekreftet sistnevnte i et intervju, der han beskriver den gjensidige respekten som forener dem.

“Greit” Verstappen lovet i et intervju med The Gentleman’s Journal. “Vi ser ut som vi må være konkurrenter. Vi skal ikke spise middag sammen, men alt er bra.”

“Vi har den konkurransemessige holdningen. Vi prøver alltid å kjempe på banen, men respekterer hverandre utenfor banen. Så langt har det vært noen minutter med spenning, men totalt sett gikk alt greit.”

Verstappen forklarer hva som skjer rundt sosiale medier og Formel 1. Nederlenderen avslører at han prøver å ikke tenke på F1 når han er sammen med sine nærmeste.

“I F1 vet jeg hva jeg trenger å vite i teamet, og jeg er ikke interessert i alle de andre historiene rundt. Jeg vil ikke følge dem. Jeg vil ikke se dem på tråden min. Fokuser på utgifter min egen tid med familie og venner mens jeg er hjemme.”

“Hvis jeg er på sosiale medier, vil jeg ikke se racerbilen. Det påvirker ikke helgen, banen eller ytelsen min, så det er bortkastet tid å se på den. Jeg liker å bruke fritiden min med min familie eller venner.”

Læring i varmen

Med bare én sesong med enkeltsetererfaring er Verstappen den yngste sjåføren som har ankommet Formel 1. Faktisk var tilpasningstiden hans viktig, og det tok ham mange år å slutte å gjøre feil.

Nødvendig læringsperiode for ham: “Hva kan du forvente i en alder av 17? Du må gjøre feil, du må lære. Jeg konkurrerte bare ett år i F3 ute av kortet, så det var en sårt tiltrengt læringsperiode. Live.

“Det er bra fordi jeg startet i Toro Rosso. På den tiden var det ikke sånn at jeg kjempet om verdensmesterskapet. Det var godt å kjempe midt i flokken og jobbe for det. Jeg lærte mye.”

Mens han kjemper om verdenscuppen i år, prøver han å ikke tenke på det målet: “Jeg har fortsatt en lang vei å gå. Jeg er ingen drømmer, så jeg tenker ikke så mye på Abu Dhabi. Jeg prøver å få så mange poeng som mulig hver gang.”