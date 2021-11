Formel 1 | Verstappen vs Hamilton: Red Bulls kamera ble endelig sluppet

Formel 1 slapp endelig opptak fra frontkameraet fra Max Verstappens bil som viser den kontroversielle 48. runden mellom ham og Louis Hamilton ved Sao Paulo Grand Prix (se video nedenfor).

Begge mesterskapsløperne gikk av banen ved sving 4, Tessita do Logo, da Hamilton forsøkte å krysse Verstappen utenfor svingen.

Siden det var et bakkamera som ble sendt fra Red Bull, ble ikke videoen som viser Verstappens cockpitscene av hendelsen vist.

F1 Racing-direktør Michael Masi bekreftet at hushjelpene ikke fikk tilgang til videoen da det ble besluttet å ikke etterforske hendelsen mellom de to.

Disse bildene fremhever hendelsen til Verstappen. Etter å ha beveget seg for å dekke det indre fortet av svingen, fulgte Hamilton etter og passerte da de nærmet seg brytesonen. Verstappen er fortsatt på gassen fordi Mercedesen strakte seg nesten hele lengden til høyre foran ham.

Verstappen bremset ned sammen med Hamilton da de to begynte å nærme seg hjørnet. Men her kan det være kontroversielt: Nederlenderen bruker den laveste vinkelen på rattet (styrevinkel mindre enn 45 grader) når han krysser tauet, for så å skyve Hamilton ut og øke vinkelen før han går ut av banen.

Masi lovet at hushjelpene skulle studere når videoen ble tilgjengelig. Kjørte Verstappen bevisst bilen for langt til å presse Hamilton tilbake? Eller omvendt, kunne han ikke løpe videre uten risiko for et spinn? En ting er sikkert, han snudde aldri hjulet mot Hamilton som noen tror.

Enten Mercedes krever det eller ikke, er det bare FIA ​​som kan sette i gang en etterforskning, og det kan resultere i en irettesettelse eller etappebot for neste Grand Prix.

Verstappen ombord. Disse scenene er ikke 100 % stjålet fra Sky Sports. Fakta pic.twitter.com/wHUWBI5X8I – Steve Alvarez Brown (S_SuperGT) 16. november 2021

Det offisielle F1-nettstedet har publisert alle tilgjengelige vinkler (Klikk her)