Formel 1 | Vettel reflekterer over sin katastrofale helg i Melbourne

Etter å ha gått glipp av sesongens to første løp på grunn av en positiv Govt-19-test, kom Sebastian Vettel tilbake bak rattet på en Aston Martin i Melbourne. Men den tyske helgen var så komplisert, for ikke å si katastrofal.

Under Free Training 1 måtte den firedobbelte verdensmesteren stoppe ved kanten av banen etter å ha opplevd AMR22-motorproblemet. Så han kunne ikke sykle på fri 2.

Lørdag morgen, under Free 3, gjorde ikke tyskeren et mirakel og gikk logisk ut fra start hvis han krasjet på grunn av en pilotfeil og var i stand til å reparere mekanikkbilen sin innen slutten av Q1. Kvalifikasjoner.

Så i løpet krasjet Aston Martin-føreren igjen halvveis i løpet for kort tid siden, og avsluttet dermed denne forferdelige helgen.

«Vi vet at bilen er vanskelig, kanskje jeg ville gjøre det veldig snart.» Snittet ble forklart før det ble nevnt at det var «Mange ting» Dette forårsaket problemer i hans F1.

«Vi vet at vi må gjøre mye for å forbedre oss, men vi har ennå ikke funnet en løsning.»

Tror Vettel at han vil bli bøtelagt for sitt fravær under de to første Grand Prixene?

«Det hjalp ikke. Dette er første gang jeg har kjørt bil i en racingsituasjon.»

«Jeg lærte mye i løpet av de første rundene av løpet, men det varte dessverre ikke lenge.»

— Jeg var litt frustrert, men til slutt tror jeg vi gjorde alt vi kunne.

«Alt var bra opp til et punkt. Vi lå bak, tempoet var ikke bra, så jeg ante ikke hva som ville ha skjedd.»

Det er foreløpig ukjent hva han vil gjøre etter at han forlater stillingen.

«Jeg vet ikke, la oss se. Mange deler av bilen er skadet. Men jeg tror det skal gå bra.»