Formel 1 | Walter Roll kritiserer FIA, Latifi og Verstappen!

Den tyske racinglegenden Walter Rோர்rl har kritisert Formel 1, FIA, den nye verdensmesteren Max Verstappen og Nicholas Latifi etter den kontroversielle tittelfinalen i 2021.

Den to ganger verdensmesteren i rally, 74, slutter seg til kritikerne av måten Michael Masi og Stewarts håndterte sesongens siste runder på i Abu Dhabi.

“Jeg vet nå at jeg i fremtiden ikke trenger å kaste bort et eneste minutt på å se et avgjørende Formel 1-løp på TV. Jeg kan spare tid,” sa han. Lanserer Rohrl.

Til tross for at han er medlem av FIAs æreshall, insisterer German på at løp må bestemmes på bane eller som en del av en rettferdig og tydelig prosess. “Ikke påvirket av ugjennomsiktige eksterne resultater”.

Men Roll var kritisk “Amatørpilot” Nicholas Latifi og for ulykken som utløste den kontroversielle sikkerhetsbiltiden “Jeg avsluttet verdensmesterskapet”.

“Det etterlater en veldig dårlig ettersmak.”

Ifølge Verstappen, den nye verdensmesteren, beskrev Roll nederlenderen “En kul og upretensiøs pilot som hater konkurrentene sine”.

“Men det er akkurat slik det skal lykkes,” sa han enig.