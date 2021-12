Formel 1 | Weber: Hamilton tenker kanskje på å forlate nå

Den åttende historiske Formel 1-tittelen ble utvidet til ham, med Louis Hamilton som til slutt tapte alt i den siste runden av løpet i Abu Dhabi, med Verstappen forbi ham for å gå til sin første kroning. En fold.

Kontroversiell situasjon som fikk tidligere sjåfør Mark Webber til å vurdere om Storbritannia bør vurdere å pensjonere seg tidlig. Som en påminnelse har Hamilton forlenget kontrakten med Mercedes til 2023 ved sesongstart.

Hvis Weber tror Red Bull og Mercedes vil dominere i 2022 til tross for innføringen av nye regler, vil han ikke bli overrasket om Hamilton har andre planer enn å hevne Verstappen. Kan han skape oss? “En Rosberg” Som slutten av 2016? Webber avfeide det ikke.

“Jeg tror det kommer til å bli en omkamp mellom Red Bull og Mercedes. Hamilton vil utvilsomt få en ny sjanse neste år.”

“Men jeg husker at Roger Federer sa “Jeg sees neste år” “på Australian Open for et år siden og Louise sa i et intervju” Vi får se neste år “. Så hvem vet hva som skjer? Nå er han hodet . Han burde bli hatet av FIA.

Lewis’ far, Anthony Hamilton, var i Abu Dhabi, og fant seg selv å trøste sønnen som ble angrepet etter et løp (bildet). Weber tror at Anthonys ord kan gjøre en forskjell.

Faren hans kan ha sagt: “Stolthet, klasse, verdighet, å stå høyt, jeg er stolt av det du har oppnådd.”

Weber selv roste Storbritannia mye, men mener han kunne gjort annerledes i den berømte siste runden.

“Da Max passerte ham, hadde han muligheten til å sette forvingen på bakhjulene.”

Litt overraskende setning skal det sies, for gesten mot den slags spill ville garantert blitt bøtelagt og ville ha kronet Max Verstappen med dobbel drop uansett.