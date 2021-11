Formel 1 | Wolf: Hamilton og Verstappen vil spille tittelen på Crash om nødvendig

Toto Wolf mener at hvis tittelen i Abu Dhabi er i fare, kan både Louis Hamilton og Max Verstappen krasje inn i hverandre.

Mercedes F1-lagsjefen håper at dette vil ende på et tilbakeslag for årene til Ayrton Senna og Alain Prost, som to ganger har møtt hverandre i tittelkampene sine med Suzuka, som begge har vunnet Premier League-mesterskapet.

Hamilton og Verstappen har fastholdt at de fortsatt har et godt forhold de siste dagene, men de har allerede hatt to toppulykker som har stoppet kampen deres på Silverstone og Monza denne sesongen.

Siden kampen om verdensmesterskapet fortsatt er veldig tett mellom Mercedes- og Red Bull-førerne, vil kampen sannsynligvis fortsette til sesongens siste løp.

Hvis det skjer, tror Wolf at mannen på toppen av tabellen på det tidspunktet kanskje prøver å eliminere sin rival – men han vil aldri be Hamilton om å gjøre et slikt trekk på banen.

“Hvis det ender i en situasjon hvor alt spilles ut i det siste løpet i Abu Dhabi, vil den som passerer miste det gjennom passet, som vil være helt det samme som det var i Senna-Frost-årene.” Lanserer den østerrikske.

“Hva skjedde i Monza? Verstappen var i ferd med å passere Louis, så han dro raskt. Det er helt forståelig.”

“Hvis du kjører for mesterskapet og du ser noen andre gå forbi deg, hvilket annet verktøy har du enn det du ikke har bestått?”

“Vi så det med Schumacher og Villanueva, to ganger med Senna og Prost.”

“Jeg vil aldri anbefale å kollidere med noen andre, men hvis de går til dette siste løpet og den som avslutter foran den andre vinner mesterskapet, vil de drive hverandre mye hardere.”

“Og jeg tror ikke du kan kontrollere det, det handler om Hamilton og Verstappen, jeg tror ikke du kan kontrollere dem fordi de har to gladiatorer i maskinene sine.”

“Det er det som gjør dette spillet så interessant, fordi det er så dypt i naturen vår, vi liker ikke konflikter, og så er vi nysgjerrige på å se hvordan forholdet utspiller seg.”