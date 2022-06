Formel 1 | Wolf: Shoemaker på radaren til «Mercedes F1»

Da Mick Schumacher signerte for Ferrari og begynte i Ferrari Driver Academy, la ikke Mercedes F1 skjul på interessen for unge tyskere. Lagkaptein Toto Wolf har ikke utelukket at hvis Schumacher forlater brystet til Haas og Scuderia, vil de ha en felles fremtid.

«Hvorfor ikke?» Ulv begynte. Manageren for det åttedobbelte verdensmesterlaget la ikke skjul på sin overraskelse over kritikken som Gunder Steiner rettet direkte mot piloten. Ifølge ham er det det «Feil vei» Piloten må fortsette å takle sine vanskeligheter.

«Du må fjerne trykket fra ham. Mick er smart, vi vet at han kan ri, så du må la ham ri slik instinktet hans tillater ham.» Wolf er enig i at han definitivt vil ta risikoen med å forlate piloten sin «Rull, han har en sjanse til å finne seg selv på veggen igjen. Men han må lære det. Du må stole på ham.»

Ralph Schumacher, Micks onkel, er enig i Wolfs kommentarer og fordømmer Steiners ledelse: «Han har hatt en veldig diktatorisk lederstil som jeg husker fra de dagene jeg var i Formel 1. men det er ikke aktuelt i dag. Jeg tror Mick allerede ville ha tjent poeng fra en arbeidsgiver som Franz Toast eller Andreas Seidel.»

Wolf ønsker å berolige Schumacher og vise uventet tillit til Tyskland: «Enten med Shoemaker-navnet eller ikke, Mick har mange styrker, noe som betyr at han alltid vil være på radaren vår.»