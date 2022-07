Formel 1 | Wolf sier: Lewis Hamilton kan vinne denne helgen

Toto Wolf, direktør for Mercedes F1, er en gjenganger: Louis Hamilton kan vinne British Grand Prix i Silverstone denne helgen.

Fra starten av sesongen så det ut til at det tyske laget forbedret seg fra løp til løp, men det var vanskelig på grunn av gjenoppblomstringen som sterkt påvirket enkeltsetet. Og med lanseringen av et nytt sett denne helgen håper Red Bull å være enda nærmere Ferrari.

«Jeg tror han kommer til å vinne løpet hvis du gir ham noen titalls biler fra lederen.» Det sier Wolf til Reuters.

«Han er en veldig grundig sjåfør og alles favorittrunde. For Louis har det alltid vært Silverstone, så vel som Montreal og Ungarn.»

«Hvis 150 000 mennesker på standen støtter deg, ser jeg for meg at det vil gi deg en reell fordel hjemme.»

Wolf bekrefter også at han forventer at disse forbedringene vil redusere gapet enda bedre, og at han ville vært glad hvis George Russells andre Mercedes vinner denne helgen.

«Jeg håper vi har noe som gjør at vi kan holde oss nær lederne på dette området.» Østerrike fortsetter.

«Lewis fortjener en stor avgjørelse og seier fordi han har vært spesielt uheldig denne sesongen.