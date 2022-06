Formel 1 | Wolf svarer til Horner: FIA måtte beskytte F1-lagene fra dem

Toto Wolf, president for Mercedes F1, støtter FIAs beslutning om å gripe inn med et teknisk mandat angående virkningen av nise, selv om dette helt sikkert vil gjøre mye skade på hans eget team.

Etter at flere sjåfører endelig snakket i Baku, ble det reist bekymringer om de langsiktige helseeffektene av hoppbegivenheten til disse 2022 F1-bilene.

Scenen var ikke klar for at FIA skulle gripe inn, og Red Bull insisterte på at det var opp til lagene å takle ytelsesproblemet, men den tekniske ordren som ble gitt før Grand Prix Canada tok snart slutt. Diskusjoner: FIA går inn i spillet.

Mens denne ordren vil definere nye områder for teknisk kontroll fra FIA, vil Canadian Grand Prix brukes til datainnsamling før en søknad (potensiell diskvalifikasjon) fra Silverstone.

«Noen ganger i F1 tror jeg at vi må beskyttes mot oss selv. Alle jager ytelse.»

«Og fordi så mange lag ikke liker prisgrenser og prøver å bekjempe det, eller prøver å kjempe mot regler som de oppfatter er i strid med deres egne behov, representerer måten bilene er designet på nå, situasjonen som gulveffekten. en helserisiko for oss.»

«Som Ground Effect-bilene gjorde på 80- og 90-tallet, er disse bilene mer eller mindre kjedelige, og mer eller mindre avhengig av teamet. Men egentlig har sjåførene et helseproblem, og det er derfor vi ikke kan dra.

«Hvis vi alle hadde løst problemet i noen få løp, ville vi ønsket at FIA skulle kontrollere denne situasjonen,» fortsatte Wolfe.

«Vi har alle et ansvar overfor spillerne våre. Dette er ikke området der lagene må motstå endringer bare fordi de tror de har en fordel. Plattformen.»

«Noen av lagene foran har ingen problemer, men selv sjåførene deres har gitt stemme til medier som Sergio. [Perez, Red Bull]. Og ikke en eneste pilot kjente smerten. Så dette er et helseproblem. Jeg ser at en sterk FIA kommer med de nødvendige skrittene for å løse det.»

I Baguio klager Christian Horner høyt over piloter som driver med nise på radio. «Var en del av spillet» Skal prøve å ta noen grep.

Wolf svarer aktivt: «Christian ser bare hans interesse fordi bilen hans dominerer. Men alle sjåførene bortsett fra Alonso tok opp problemet på sjåførkonferansen som begynte fredag ​​i Baguio.»

«Vi kunne høre noen sjåfører gi mye stemme om smerten og tåkesynet der. Og merkelig nok, på grunn av denne ordren, snakker Max (Verstappen) og Sergio plutselig mindre om det.»

«Det viser at alle lag må beskyttes mot regulatoriske endringer.»