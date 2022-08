Formel 1 | Wolff har tro på Russell: «Vi kan vinne»

Toto Wolff har avslørt at Lewis Hamilton er frustrert etter at et TRS-problem hindret ham i å ta pole position med lagkamerat George Russell. For første gang denne sesongen tok Mercedes F1 pole position, men den syv ganger verdensmesteren klarte ikke å forsvare sjansene sine og starter sjuende.

«Lewis frustrasjon er enorm» Wolff vurderte. «Dette er første gang en bil har vært rask nok til å kjempe om polposisjon og dens TRS har sittet fast. Det kunne ikke vært verre i et miljø der bilen hadde kjempet hele året for å være rask.»

«Da er lagkameraten hans på pole, fortjent. Men han er veldig god til å trekke ut og fordøye, og jeg er ikke i tvil om at søndagen blir en ny dag. Vi har mer tempo enn noen av gutta foran ham, han kan kom tilbake dit, hvem vet hva som vil skje i løpet. vet.»

Wolff berømmet Russell, som viste hva manageren og teamet hans så i ham: «Det er Georges første pole position og det er spesielt for ham og for oss fordi det er et øyeblikk å huske. George hadde sin ekstraordinære prestasjon i juniorserien og han gjorde det. Han kvalifiserte seg i fjor på Spa in the Rain og endte på andreplass.»

«Det er nok en milepæl av mange han vil ta. George er en mester i utvikling. Han har vært en rookie i alle juniorklassene, F3 og F2. Vi ville ikke ha satt ham i Mercedes. Jeg håper han kan være en fremtidig verden champion.»

Østerrikeren utelukket ikke at Mercedes kunne spille om seieren med Russell: «Hvis vi kan holde vår posisjon i starten, være først etter første runde, ha et solid løp og ha gode pit-stopp, ja, hvorfor ikke? Vi kan vinne. Jeg tror han kan ta opp slakk. Utfordring mot Scuderia .»

«Vi jakter ikke på seire denne sesongen. Vi vet hvor rask Ferrari alltid har vært. Charles var solid i det siste løpet. Det er heller ikke dårlig for sluttresultatet, så jeg tror han vil være veldig motivert. Som Lewis.»