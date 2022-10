Formel 1 | Wolff presenterte sin teori om at lekkasjene «ikke kom fra FIA».

Toto Wolff har avvist Red Bulls forslag og rykter om at FIA eller en tidligere Mercedes-tjenestemann er eneansvarlig for lekkasjene knyttet til Red Bulls budsjettbrudd.

FIA har endelig avslørt omfanget av overskuddet «liten» 2 millioner dollar fra Red Bull, etter å ha tatt hensyn til en «Skattekreditt for utdanning»Det var faktisk over $450.000.

Før denne kunngjøringen hadde Red Bull vært veldig opprørt over dekningen av historien basert på faktiske lekkasjer og overforbruk på Shaila-Anne Rao.

Rao, nå FIAs generalsekretær for motorsport, var tidligere advokat og rådgiver for Mercedes F1-direktør Toto Wolff og nær den tyske bilprodusentens gruppe.

Wolff avviser at hun var kilden til lekkasjen.

«Lekk ikke fra FIA» Han røper.

«Ti finansdirektører satt sammen hele året for å finne ut hvem som gjorde hva. Hvem fostret det? Jeg tror det var dem. Men det var et brudd – det spiller ingen rolle hvordan det ble. Et brudd er et brudd.»

«Dette presset for å få føflekken ut er en sekundær kampplass. Det er et forsøk fra Red Bull for å avlede oppmerksomheten fra det de har gjort.»

Siden sin QA fra Maranello, har ikke Ferrari-sjef Mattia Binotto veket unna presset på Red Bull, sa han etter at Max Verstappens bil kvalifiserte seg til den meksikanske GP i fjor. «ulovlig».

«FIA bekreftet at det bare er ett ulovlig lag – Red Bull. Det er sant. Mer enn to millioner eller to tideler av en runde. Det kunne ha endret utfallet av mesterskapet. Jeg håper ikke en presedens. Det er satt fordi vi ønsker ikke å bryte budsjettet. Vi vil være lovlige.»

Pinotto hevder at en bot på 7 millioner dollar og en reduksjon på 10 % i tid brukt i vindtunnelen de neste 12 månedene ikke er en streng nok straff. Faktisk tror han det til og med kan være en fordel.

«Som Laurent (McGys) sa, betyr vindtunnelboten at hvis de ikke reduserer budsjetttaket, kan de bruke pengene andre steder. Boten veier ikke opp for fordelen Red Bull hadde.»

Når det gjelder Horners påstand om at vindtunnel-straffen tilsvarer et tap på et halvt sekund per runde, svarte Pinotto: «Jeg tror ikke det. Det vil bli mye mindre. Og når bilen først er bygget, er det ingenting som hindrer deg i å klare deg uten disse 10% ved slutten av sesongen. 90% av tiden brukes til å bygge bilen din. Det skjer vanligvis. , det største er gjort.»