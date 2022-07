Formel E – New York E-Prix: Cassidy, Vandoorne vinner 4. til tross for krasj

Det var sesongens 11. ePrix i New York og så Nick Cassidy vinne. Med et rødt flagg hevet etter en kollisjon som involverte Vandoorne, bekreftet marskalkene posisjonene. Så Vandoorne ble nummer 4 og gjorde det bra i den generelle klassifiseringen.

Stoffel Vandoorne Det var mye å gjøre, men belgieren fikk en dårlig start og ble nummer 4 etter den første corneren. Stoffel kjemper tilbake og prøver å komme tilbake på toppen. før, Cassidy leder og gjør motstand Di Grassi.

Med mindre enn 25 minutter igjen av løpet tok Vandoorne ledelsen Bumi og ble nummer 3.

Belgieren bestemmer seg for å gå til angrep og rører i motivasjonen 18 minutter fra slutten av løpet, men forgjeves. Han beholdt sin 2. plass mot Di Grassi. Selv om boosten hans ikke lenger er aktiv, overtar belgieren brasilianeren og gjenvinner sin posisjon i starten.

12 minutter før tid prøver Di Grassi først. Vandoorne ble forbigått av brasilianeren, men ble forbigått av dem Frijns Og finner seg igjen på 4. plass.

Rain bestemmer seg for å invitere seg selv med i løpet, til stor ulykke for belgieren, som er involvert i en kollisjon med De Grassi. Et rødt flagg er heist.

Akkurat da vi tenkte på å gjenoppta løpet, skjedde en ny vri. Før de stopper løpet bestemmer dommerne seg for å sjekke klassifiseringen. Det var Cassidy som vant E-prisen og Vandoorne ble nummer 4 Ta et poeng i den samlede stillingen På den dagen Mortara som fortsatt er leder.