Dette er kveldens mest WTF-resultat League Europa-konferansen. På veien torsdag kveld på plenen til FK Bodo Klimt, Norgesmesterskapets president, The.

Roma Omfavnet tap med 6-1 og ydmyket. Sinne på at de romerske supporterne som tok turen nektet å diskutere med spillerne som kom for å hilse på dem på slutten av kampen. Kaptein Lorenzo Pellegrini, som ble hyllet av Louvre-klubbens ultras, ble også konspirert av fansen og nektet en gang å ta trøya han ga dem.

På pressekonferansen etter kampen, Jose Mourinho, Som slapp inn seks mål i en kamp for første gang i sin trenerkarriere, viste ingen nåde mot sine vanlige innbyttere. “Bodo Klimt er det tredje hattelaget i gruppen vår. Jeg overdrev standardene mine fordi jeg trodde de kunne spille et annet spill. Deres center-forward-motorsykkel og vår ser ut som sykling, sa han. Jeg snakket med spillerne og var ærlig med dem. Jeg legger aldri skjul på at vi er et lag med mange begrensninger, det er 12-13 spillere [qu’il utilise régulièrement] Og andre. «Etter det gratulerer vi portugiserne med bedring.