Fornøyd Hein van Haesbrouck ønsker Jan Boterbergs reaksjon velkommen: «Det beviser at han er en fantastisk dommer»

Denne lørdagskvelden vant La Gantoise Standard de Ligue (1-2) under den andre dagen av sluttspill 2.

La Contois åpnet scoringen etter en halvtime, takket være en strålende åpningssignering fra Quibers, som gjorde at Orban kunne velge på Liege-forsvaret. Pace (31.), 0-1, før Bodart fikser. I starten av andre omgang markerte nigerianeren seg med en lobb fra 50 meter, men ballen traff tverrliggeren. Standard ble holdt til en dødball (56.), 1-1 av Alsace. Men gleden for Rouches var kortvarig, da Kuypers, etter en god start for Orban, utnyttet en dårlig klarering fra Bodart for å ta kontroll over kampen (61.), 1-2, for å la laget hans gjenvinne kontrollen.

«Kan ikke starte bedre enn 6/6»

Hein van Hasbrouck var fornøyd etter kampen. «Du kan ikke starte bedre enn 6/6, så vi er glade i kveld. Jeg er veldig fornøyd med lagets prestasjoner. Vi kunne ikke vært aggressive nok i starten av kampen, men vi gjorde det. Scorer dette mål på halvtimen,» sa Buffaloes på T1-pressekonferansen.

«Han gjorde en stor feil som gjorde at kampen tok en ny vending.»

I andre omgang så gjestene ut til å ha doblet ledelsen, men dommer John Botterberg blåste ved et uhell i fløyta, så målet ble avvist. «På dette ikke-godkjente målet var det dommerens feil, men han (dommer John Poterberg, red.anm.) reaksjonen hans var utmerket. Han kjente det også igjen. Det viser at han er en god dommer. Vi så ham plystre noen få mennesker. Bra kamper. I dag gjorde han en viktig feil. gjorde, det tillot kampen å ta en ny vending. Du må vite hvordan du tilgir det», understreket Kent-treneren.

⏱ | Prisen Orban har ingen tid å kaste bort. 😮 #STILLENDE pic.twitter.com/RCuR50KEtY — Eleven Belgia (FR) (@ElevenBeFR) 6. mai 2023

Gift Orban scoret nesten et spektakulært mål tidlig i andre omgang. «Han kunne ha scoret årets mål, det er sikkert. På fem centimeter faller ballen rett i nettmaskene. Men han viste alle sine kvaliteter i dag med disse løpene og målene,» avsluttet Hein van Hasbrouck.