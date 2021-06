Forræderi – ‘hån, dissens’, Comosjømøte, Harry Kane, Tottenham fungerer ikke normalt

Ledelsessituasjonen i Tottenham Hotspur får verdensomspennende dekning ettersom klubben snubler fra ett mål til et annet.

Italia legger uunngåelig mer oppmerksomhet mot sagaen, gitt de mange målene for denne stillingen italiensk eller nylig jobbet der.

Kjører spillet Tottenham har gått hardt, spesielt med behandlingen av deres nye sportsdirektør Fabio Paratici, spesielt Paulo Fonseca.

Den portugisiske treneren ble bare sett på som en kunngjøring siden Spurs fikk jobben, før han i stedet endret klubbretning og flyttet til Rhino Kattuso.

Paradisi er anklaget for å forråde Fonseka, som allerede hadde jobbet med ham.

Courier Dello Game Level: ‘Det er en historie om illusjoner, vitser, vildledning, avvik. Historien er utenfor den naturlige dynamikken i markedet. ‘

Kattuso, som forlot Fiorentina, sørget raskt for at Fonseka ble styrtet, og den italienske avisen forklarer at det kan være forskjeller mellom treneren og La Viola på grunn av overgangene, og at han ikke ønsket at Gestify (Georges Mendes-byrået) skulle signere bare på dem.

Interessant, Barati og Fonseca tilbrakte to dager sammen på Comosjøen, ‘Planlegge strategier og diskutere alle detaljer’. Direktøren skal ha forsikret sin nye trener om at Harry Kane blir værende i Tottenham, selv om spilleren vil dra.

Mens dette pågikk, nådde Fonsekas agent, Marco Aubrey, en avtale med Spurs og startet prosessen med å få arbeidstillatelse.

Så begynte ting å snuble, ifølge Courier Tello Sport var årsaken ikke skatterelatert: “Imidlertid, i virkeligheten, da Fonseka innså at han ønsket å spille med sitt foretrukne format 4-2-3-1, var det synd å endre kurs, ikke med beskyttelse av tre personer.”

Det var også en uenighet med bakromstaben, som sa at de likte publikum fra Tottenhams basseng.

Man trodde imidlertid at Fonseka ville være manager når paret forlot Como.

Paradisi ombestemte seg senere og var sint fordi Fonseka ikke en gang hadde blitt personlig varslet, sa artikkelen: ‘Fonseka lærer om det fra avisene uten en telefonsamtale. Som du enkelt kan gjette, tar han det ikke bra. ‘