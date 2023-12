Forretningsmulighet? Med bekreftelsen av avgangen til et belgisk topptalent, er pro league-klubber på utkikk – all fotball

Stanis Itumbo forlater Ajax Amsterdam, det er nå bekreftet. Og det blir konkurranse om den unge belgierens tjenester.

Stannis Itumpo (18 år) er et av de mest lovende unge belgiske talentene som spiller i Nederland. Imidlertid har den kreative midtbanespilleren fra Ajax Amsterdam ennå ikke dukket opp for A-laget, hvor han har spilt 11 kamper og scoret 3 mål denne sesongen for Jong Ajax og Keuchen Campione Divisie (D2).

Men Itumbo er ambisiøs og ønsker å finne tid til å spille andre steder. Siden kontrakten hans går ut neste juni, vil han ikke forlenge i Ajax. Det lå i luften, og nå har det blitt annonsert av overgangsmarkedsekspert Fabrizio Romano.

Fra og med januar kan Idumbo forplikte seg til hvor han vil med tanke på neste sommer. Den mest presserende klubben er Tottenham, men det er mange andre kandidater, blant dem mange belgiske klubber. Sporting Anderlecht men Brugge hvor Stanis Itumbo spilte til 2017. vil fortsette.