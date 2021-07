Forretningsnyheter Kort

Denne digitale helseindustrien har en internasjonal smak, med nylige oppkjøp i Spania og Nederland og utvidelse til Tyskland, samt britiske oppdateringer om smertevurdering og utvidelse av ansattes banker.

Tre nye stiftelser blir med i landets største medisinske personalbank

Viral University Teaching Hospital NHS Foundation, Royal Bolton NHS Foundation og Greater Manchester Mental Health NHS Foundation er de siste grunnlagene for å bli med i banken for å trene samarbeidspersonell.

Employee Bank, som ble satt i drift i november 2020, fungerer som en datterselskap for sykehus som deltar, slik at leger som allerede jobber på Northwest Hospitals-nettverket, kan kringkaste uerstattelige endringer. Den er nå den største med 18 tillit.

Systemet er fullstendig digitalisert og endringer sendes og bookes gjennom Patchwork Health-appen. Dette bidrar til å redusere kostnadene for eksisterende outsourcede byråer og reduserer den administrative byrden ved å oppnå sikkerhet for skift. Det forbedrer kontinuiteten i pasientbehandlingen ved å bruke det lille bassenget av lokalt personale.

Dr. Anas Nader, administrerende direktør i Patchwork Health, sa: “Vi opprettet de første joint venture-bankene for å møte behovene til det akutt alvorlige personalet som ble utløst av de tidlige stadiene av Govt-19-epidemien. Vi har imidlertid sett hvor kraftige disse samarbeidene kan være og de langsiktige fordelene de gir. Med så mange stiftelser som kommer sammen over hele Nordvest, er det utrolig å se den samme forskjellen for pasienter, ansatte og sykehus når det gjelder å mobilisere ressurser og omfavne digitale bemanningsløsninger. ”

Det første digitale helsebiblioteket for De forente arabiske emirater

Planene for Midtøstens første digitale helsebibliotek er takket være et partnerskap mellom Dubais Osteopathic Health Center og Organisasjonen for gjennomgang av pleie- og helseapplikasjoner (ORCHA).

Den ettårige kontrakten vil gjøre det mulig for de planlagte 40.000 pasientene i landet å få tilgang til biblioteket med best rangerte helseverktøy for å støtte deres helsemål. ORCHA, verdens største applikasjonsanmeldelses- og distribusjonsfirma, tilbyr CPD-akkreditert opplæring om hvordan du bruker digital helse og digital helseopplæring til alle kjerneutøvere, slik at de kan velge og anbefale applikasjoner for pasienter.

Hele applikasjonsbiblioteket vil være vert på senterets nettsider. Alle er testet mot mer enn 350 digitale helsestandarder.

George Kovalsky, direktør for forretningsutvikling, ORCHA, sa: ”I fremtiden vil vi se digitale helseteknologier over hele UAE med en standardisert tilnærming, samt at de nordiske landene i Europa samarbeider om å danne en integrert plattform på fem uavhengige land. Resultatet vil være forbedret tilgang til helsehjelp for millioner av mennesker. ”

Preventex utvider seg også i Europa

Storbritannias ledende testtjeneste for seksuelt overført infeksjon på nettet har gjort betydelige oppkjøp i Spania og Nederland.

Preventex kjøpte det ledende spanske STI Clinic Open House og Sopoli Online (SBO), den største leverandøren av STI ekstern selvmodellering i Nederland.

Ekspansjon til Europa er begynnelsen på selskapets planer om å skape et sørlig og nordlig knutepunkt med sikte på å gjøre testen mer tilgjengelig for publikum.

Ved hjelp av en kraftig teknologiplattform og et dedikert laboratorium hjelper Preventex for tiden folk i Storbritannia med å kontrollere helsen sin ved å bestille et selvgående SDI-sett online. Brukere kan ta prøven selv og sende den tilbake for analyse.

Med utfordringene som Govit-19-epidemien medfører, sier selskapet at det har doblet bruken av testprøvesett for selvprøvetaking og forventer at veksten vil fortsette.

Ruth Poole, administrerende direktør i Frevendex, kommenterte: ”Storbritannia leder verden i å normalisere online testing som en del av livet for seksuelt aktive personer. Disse viktige anskaffelsene vil gjøre Prevents til en europeisk leder innen seksuell helse og gi tilgang til pålitelige og tilgjengelige seksuelle helsetjenester til millioner av mennesker. ”

Digital teknologi ‘fremtid’ for nøyaktige smertevurderinger

En ny rapport om globale smertevurderingsmetoder og smertestyringsverktøy i britiske omsorgsboliger har bekreftet viktigheten av digital teknologi for å implementere nøyaktig smertevurdering og behandling, kjent som ‘fremtiden’.

Nylig utgitt, Moderne smertevurdering i aldringspleie: utfordringer, retningslinjer og prosedyrer, Koordinerer detaljene i studien utført av Medec-selskapet BainSec.

I motsetning til andre verktøy som er avhengige av subjektive observasjoner fra observatøren, automatiserer smertesjekkingsprosessen ved hjelp av ansiktsanalyseteknologi og kunstig intelligens. Den oppdager mikrouttrykk på pasientenes ansikter og forbinder dem med observasjoner.

I følge en studie fra PainChek er denne applikasjonen 95% nøyaktig, 96% sensitiv og i stand til å oppdage 91% spesifisitet hos de som ikke kan uttrykke smerte verbalt.

Pete Sherkill, direktør, PainCheck UK & I, sa: “Digitale systemer er klare til å bryte med tradisjonelle papirbaserte systemer i trygdemiljøet, og smertebehandling er ikke noe unntak, og forbedrer omsorgspersoner med verktøyene og opplæringen som trengs for å nøyaktig vurdere og levere smerte. Passende smertevurdering og behandling for hver enkelt, uavhengig av deres evne til å verbalisere smerte. ”

I forrige måned ga selskapet en oppdatert versjon av Payne Czech Universal. Den oppdaterte applikasjonen har et numerisk vurderingskriterium (NRS), som nå betyr at omsorgspersoner er i stand til å selvrapportere sin smerte.

Rapportere Tilgjengelig for gratis nedlasting til britiske vedlikeholdsleverandører og spesialister.

Liva Healthcare utvides i Tyskland

Liva Healthcare har lansert et digitalt helseopplæringsprogram i Tyskland som vil bidra til å bekjempe antall mennesker som bor der med type 2 diabetes og fedme.

Dens menneskelige treningsprogram er designet for å hjelpe mennesker med å håndtere tilstanden og utvikle sunne, langsiktige vaner. Til ære for en søknad får medlemmene ukentlig opplæring via videoer eller tekster, og personlige helsepersonell sender personlig ernæringsråd, treningsplaner og mer. I tillegg kan fellesskapet til Liva-brukere støtte og oppmuntre hverandre.

Stephanie Kaiser, medlem av Livas vitenskapelige råd, sa: “Digitale løsninger som Liva kan bidra til å forhindre kroniske sykdommer i Tyskland. Ved bevisst å kombinere personlig rådgivning, personlig utveksling og den utvidede (digitale) armen gjennom et meget brukervennlig program, blir Liva et standard tilbehør i pasientens lommer. Med denne tilnærmingen oppnås ofte langsiktige suksesser, og pasientenes liv forbedres på lang sikt. ”

Læring øker M 13 millioner for å fremskynde utvidelsen

Det svenske helseteknologiselskapet Doctrine har samlet inn 13 millioner dollar (m 11 millioner) for den videre utvidelsen. Ledet av eksisterende investorer, Healthcap, Sweetbank Ropur og Capio, fokuserer Noran Asset Management på å investere i et bærekraftig samfunn.

Selskapet er en av Sveriges ledende leverandører av digitale løsninger for ‘digital-fysisk’ helse. Det gir også et unikt medisinsk innhold for å ta medisinsk historie, noe som bidrar til å konvertere informasjonen automatisk til en medisinsk rapport. I følge den rapporten er rapporter om at helsearbeidere kan ta medisinske beslutninger basert på den av høyeste kvalitet.

Doctrine har utvidet visjonen i noen tid – tidligere i år introduserte selskapet Doctrine Network, en ny funksjon som støtter forbedret samarbeid mellom helsesteder. Denne nye utgivelsen er et viktig skritt i visjonen om pasientsentrert helsevesen uten barrierer. I fjor utvidet selskapet seg til Storbritannia, Tsjekkia og Norge.

Anna-Karin Edstet Ponami, administrerende direktør i Doctor, sa: ”I motsetning til mange digitale plattformer som fokuserer på å løse den langsiktige helseutfordringen, fokuserer vi på å takle den langvarige utfordringen med helse- og ressursmangel. Vi ser frem til å ta neste utviklingstrinn for å utvide til nye markeder og medisinske områder. ”