Forrige ukes største detaljhandelstekniske spill: Retail Technology Innovation Hub

Britisk bryggeri og pubkjede BrewDog har registrert seg med Clearpay, kjøp nå og betal senere.

Selskapet lanserer utelukkende med en adventskalender, og tilbyr kjøpere muligheten til å betale i fire rentefrie avdrag.

Den nordiske kosmetikk- og skjønnhetsforhandleren KICKS har utvidet sitt partnerskap med RELEX Solutions til å omfatte romplanlegging og automatisering, samt mobil tilgang til sistnevnte system.

RELEX Living Retail Platform vil betjene de mer enn 200 KICKS -butikkene i Sverige, Norge og Finland ved å forene forsyningskjeden og romplanleggingsprosesser.

KICKS har brukt RELEXs supply chain-løsning siden 2018. Før partnerskapet for romlig planlegging opererte det med et eldre system som krevde svært manuelle og tidkrevende prosesser.

Majid Al Futtaim, som eier og driver kjøpesentre, detaljhandel og fritidsbedrifter i Midtøsten, Afrika og Asia, har kunngjort lanseringen av den gratis kassen, Carrefour City +.

Dette er det første for Carrefour rundt om i verden og åpner i dag på Mall of the Emirates, og dette utnytter kunstig intelligens -teknologi.

Tilgang til butikken og betaling av kjøp er mulig via MAF Carrefour -applikasjonen. Når de er inne i Carrefour City +, blir hver vare samlet inn av kundene automatisk lagt til i en digital handlekurv, og kjøpet fullføres ved avreise.