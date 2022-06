Forsamling i Frankrike: Duell News – Together! Andre runde har allerede begynt

Fra klokken 20.00 stemte Nupes» representanter foran exit-flertallet, og utfordret spådommene om at Emmanuel Macrons tilhengere ville få flertall ved slutten av andre runde. , søndag 19. juni.

Men for statsminister Elizabeth Bourne, presidentalliansen «Den eneste politiske kraften som kan få flertall«I lovgivende forsamling. Marine Le Pen, som var i spissen for sin valgkrets Pass-de-Kalais, styrte for sin del.»Kan sende veldig stor gruppe«Det ytre høyrepartiet i Palais-Bourbon.

Mange politikere fordømte den høye valgdeltakelsen.Det viktigste faktum som bør stille spørsmål ved oss ​​alle«Ifølge regjeringens talskvinne Olivia Grigoyer.

Statsminister Elizabeth Bourne har begynt den andre runden av fiendtlighet, sammen! Var «Den eneste politiske kraften som kan få flertall«Til forsamlingen.»Når vi står overfor topper, implementerer vi bare planen for synkronisering, klarhet og ansvarlighet. Så jeg oppfordrer alle republikanere til å samle seg rundt denne planen og våre kandidater.«, fortsatte regjeringssjefen.

Gabriel Attal, statsråd for offentlig regnskapAndre runde avklaring«Mellom Macroni og Nubes.»Realiteten er at planen om å forlate EU er vår, den er europeisk, og deretter planen deres. En plan, vår, er det republikanske partiet, og deres plan, i mange henseender, er å forlate republikken.«, angrep en tidligere talsmann for regjeringen.

Regjeringens talskvinne Olivia Grigore sa til seg selv.Jeg er glad for å se at det er flertall i de fleste valgkretser«.

I følge M மெlenchon ble et presidentparti «beseiret»

«Sannheten er at presidentpartiet blir slått og beseiret«Jean-Luc Mன்சlenchon, president for Knobs, som koalisjonen hans svarte for»Andre runde vil ha tilstedeværelse i mer enn 500 valgkretser«.

«Bryter vi alle spådommer, er vi til stede i første omgang«Og neste søndag»Muligheten for suksess«, Seine-Saint-Denis, Clementine Autain hadde massevis av utgående LFI-støtte.

Den 19. juni «Det blir Mellonson mot Bourne«, oppsummerte en annen utgående LFI-partner, Bastian Lochsout.

Til tross for et stort forsprang i valgkretsen hans, følte han at det var mulig å sende Marine Le Pen til andre runde.»Veldig stort teamFra National Rally (RN) til nasjonalforsamlingen.

Hvis det blir en kamp mellom presidentens flertall og nyhetene, vil han spørre velgerne sine.»Ikke velg mellom viskelær ovenfra og viskelær nedenfra«.»Frankrike er ikke et handelsrom eller jat«, begynte den høyreekstreme lederen.

LR-leder Christian Jacob ønsker ikke å gi «Når det gjelder det ekstreme høyre eller det ekstreme venstre, er det ingen ekstrem stemme«, kunngjorde han søndag, Frankrike 2.

På spørsmål om stemmetegnene gitt av LR i denne saken, «Vi vil definere det i morgen fordi vi har et strategisk råd, men det er én linje som alltid er klar: uansett ekstreme høyre eller ekstreme venstre, er det ingen stemme for de ekstreme«Kunngjør at LR-representanter,» bemerket han.Kreativ«I protest