Forsamlingsvalg 2022: Her er hva en avstemning mellom de to rundene handler om

Hvis Macroni slutter seg til koalisjonen i løpet av den første fasen av parlamentsvalget! Foran Jean-Luc Mélenchon-ledede Venstre Nupes (New Union Popular, Environmental and Community)-koalisjonen er det spenning i en andre runde denne søndagen.

Ifop-Fiducial-avstemningen for LCI og Sud Radio ble sluppet mellom rundene denne onsdagen. Den ble gjennomført 14. og 15. juni av representanter for franskmennene på 18 år og over, med et nettbasert spørreskjema som inneholder et utvalg på 1400 personer registrert på valglisten.

Men hva sier denne studien? I følge BFM vil presidentkoalisjonen vinne mellom 265 og 300 seter i andre runde av det lovgivende valget, med Knobs som får 180 til 210 seter.

Sammenlignet med forrige meningsmåling som ble sluppet 10. juni (altså før resultatene av første runde), sammen! Gruppen støttet av Macron registrerte da en veldig liten nedgang, og fikk 270 til 305 seter. Ifølge News stemmer tallene mellom de to meningsmålingene.

Og andre? Ifølge denne onsdagens meningsmåling vil republikanere, UDI-er og sentrister få 40 til 65 seter, mens National Rally vil få 20 til 40 seter. Hvis disse siste tallene blir bekreftet for RN, vil det være en stor suksess for Marine Dikku. Pennen kan nemlig velge 15 seter, og derfor 15 seter (noe som virker som en god start), for å danne en komité i den høyreekstreme nasjonalforsamlingen.