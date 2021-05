Forsker som tar et dyrelivskart over hele verden

Matt Kaufman er en naturforsker ved University of Wyoming. Han leder Wyoming Migrasjon Initiativ for å studere vandringsstier for hjort og elg i den amerikanske staten Wyoming.

I 2019 snakket Kaufman og andre forskere på en konferanse i Italia. Han begynte å tenke at dyrelivet rundt om i verden hadde de samme vanskelighetene som Wyomings trekkhjort og elg står overfor.

“Det ble ganske enkelt vår oppmerksomhet da Spontant Ni eller ti av oss som jobber med innvandring over hele verden har sluttet seg til oss, ”sa Kaufman Jackson til Hole News & Guide. “Ved å kartlegge migrasjon i Wyoming innså vi at mange av de tingene vi prøver å ta opp, gjelder. Verdensomspennende. ”

Foredraget i 2019 var begynnelsen på et internasjonalt initiativ som nå inkluderer 92 forskere og miljøaktivister. Initiativet deres kalles Global Initiative on Global Migration. Dyr med hovdyr Hov Slik som føtter, hjort og elg.

Hensikten er å samle informasjon om gaseller i Mongolia og Saigas bevegelser opp til det norske reinen. Hundrevis av ruter vil da bli gitt på det elektroniske migrasjonskartet. Forskerne skrev en rapport som nylig ble publisert Vitenskap.

Rapporten beskriver hvordan dyrebevegelser ikke presterer godt over lange avstander for å skaffe mat og andre ressurser. Hovedårsaken til kampene kommer fra landutvikling av mennesker. Veier og gjerder skaper barrierer for dyr og begrenser deres bevegelse. Og planetens oppvarming løser heller ikke økosystemer.

Muligheten for å miste noen uregelmessige fortrengningskart og beskytter de mest presserende rutene. Migrasjon ble ikke forstått før nylig. GPS Teknologiene hjalp forskere med å dokumentere de nøyaktige stiene dyr tar over hele landet. Det er ofte ingen historisk informasjon om antall dyr som reiser på disse stiene.





Atlee Mistard, professor i biologi ved Universitetet i Oslo, er en av forskerne som jobber med Kaufman på det internasjonale initiativet. Han håper Norge vil iverksette tiltak for å gjenkjenne og planlegge bevaring av trekkhjort, rød hjort og elg. I dag mangler den anerkjennelsen og planleggingen. Mange av de nord-europeiske bosetningene går ned.

Misturat sa: “Det gjenstår å se om dette vil være utgangspunktet for en ny retning eller et historisk kart over hvordan bosetningene var.”

Joe O’Keefe utforsker det østafrikanske villdyret, sebraen og Thompsons galakse, som emigrerte til universitetet i Hohnheim i Stuttgart, Tyskland. Siden 2015 har han sluttet å jobbe på grunn av byggingen av et uregelmessig migreringsgjerde kjent som Mara-Loida sørvest i Kenya, og delingen av land med hundretusener av sauer og geiter.

“Med denne migrasjonen kan vi spare,” sa Okutu til News & Guide. “Den har kollapset, men den har ikke dødd fordi det fortsatt er dyr involvert i migrasjonen.”

Okutu håper å få et globalt initiativ om uregelmessig migrasjon Merk følgende For migrasjon av Mara-Loida og andre farlige ruter. Annonsering og fokus, sa han, ville føre til restaurering og bevaring.

Det globale initiativet faller sammen med FNs konvensjon om bevaring av trekkende dyreliv.

De Virtuell Map bruker lokal og tilhørende GPS-sporingsteknologi, kartprogramvare og datadelingsapplikasjoner Innenlands Kunnskap. Et annet mål med prosjektet er å kartlegge tapte migrasjoner og dokumentere lokal og historisk kunnskap om dyrebevegelser.

Jeg er Jonathan Evans.

Mike Goshmi rapporterte om historien for Associated Press. Jonathan Evans tilpasset historien for å lære engelsk. Hi Do var redaktøren.

_______________________________________________________________

Ord i denne historien

Merk følgende – n. Kunngjøring, interesse eller bevissthet

Hov – adj. Ha et hardt deksel på beinet til et dyr som en hest eller gris

Verdensomspennende – adv. I forhold til hele verden

GPS – n. Et radiosystem som bruker signaler fra satellitter for å fortelle deg hvor du er og gi veiledning andre steder

Innenriks – adj. Produsert, bor eller eksisterer naturlig i en bestemt region eller et bestemt miljø

Migrasjon – n. En handling eller hendelse som beveger seg fra ett sted til et annet fra et vanlig sted

Spontant – adv. Laget eller sagt på en naturlig og ofte brå måte og uten mye tanke eller planlegging

Virtuell – adj. På eller på datamaskiner eller på Internett