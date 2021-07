Forsker utvikler strategi for å forvalte fiskeriene

Renato Molina, assisterende professor, utforsker hvordan grenseoverskridende marine verneområder kan føre til større fiskerisamarbeid mellom land.







Med sine svulmende øyne og relativt lite imponerende form ville den peruanske ansjos sannsynligvis ikke vinne noen skjønnhetskonkurranser for det marine livet. I fiskerikategorien er imidlertid den lille akvatiske skapningen uslåelig, den reproduserer i en bemerkelsesverdig hastighet og gir større fangster enn noen annen art av villfisk i verden.

Men hva om ansjos gyte i mye lavere tempo og kommersielle fiskere i Chile og Peru, der arten er mest rikelig, krysset andres eksklusive økonomiske soner for å øke settene og hjelpe til med å fylle garnene sine?

Antagelig vil antallet skoler med pelagisk fisk synke, og det bør opprettes en slags fiskeavtale mellom de to søramerikanske landene.

Tradisjonelle internasjonale fiskeriforvaltningsavtaler fungerer imidlertid sjelden som planlagt, ofte med uvanlige insentiver og smutthull som truer bestandenes bærekraft.

Nå har en forsker ved University of Miami og hans kollega vist hvordan implementering av et grenseoverskridende marint beskyttet område (TMPA) kan være et sannsynlig alternativ til konvensjonelle ordninger for forvaltning av visse fiskearter.

“Det er basert på å eliminere faktorene som fører til manglende samarbeid i utgangspunktet,” sa Renato Molina, assisterende professor i miljøvitenskap og politikk ved University of Miami Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Sciences og School of Business. Herbert fra Miami.

“Når det er arter spredt over flere jurisdiksjoner, har land, stater og samfunn en tendens til å utnytte dem mer enn de ellers ville gjort, og dette gjelder spesielt fisk. Når fiskeriene er spredt over territorier, er sjansen for at de blir overutnyttet større. Derfor vil de havne i en dårligere form for bærekraft enn innholdet i en enkelt jurisdiksjon, forklarte Molina.

En veldesignet bevaringsavtale i form av en TMPA vil tillate to ressurseiere, i stedet for en tredje, å bestemme i fellesskap hvor mye av deres egen jurisdiksjon som skal beskyttes mot overfiske, med alvorlige økonomiske sanksjoner pålagt dersom disse grensene overskrides. ifølge Molina.

“Vi har funnet ut at godt gjennomtenkte TMPA-avtaler har potensial til å fullstendig overvinne insentiver for manglende samarbeid i felleseide fiskerier,” sa Molina. “Faktisk kan det resultere i høyere inntektsfortjeneste og høyere aksjer for begge eierne. En avtale av denne typen er mer effektiv når fiskepopulasjonen er veldig utsatt for overutnyttelse ”.

Molina publiserte nylig sin forskning på TMPA i tidsskriftet Resource and Energy Economics. Han var forfatter av studien sammen med Christopher Costello, professor i miljø- og ressursøkonomi ved Bren School of Environmental Science and Management ved University of California, Santa Barbara.

I studien brukte de to forskerne spillteori for å demonstrere hvordan eiere, når de står overfor begrensede fiskebestander, reagerer på innsatsen til andre eiere som fisker den samme befolkningen. “De prøver å” fiske “etter hverandre før befolkningen er utarmet,” sa Molina.

“Fordi noen deler en ressurs, har de et insentiv til å reagere strategisk på handlingene til en annen,” la Molina til. “Hvis for eksempel et land bestemmer at det skal fiske så mye det kan, har det andre landet som deler en ressurs et insentiv til å reagere på samme måte. Så det blir et tilfelle av ‘Først skal jeg fange det.’ Vi brukte spillteori for å utforske denne typen strategisk interaksjon, og vi fant at dette overfiske-scenariet ikke bare gjelder når fiskeagenter prøver å oppnå en fiskeavtale, men også når de prøver å implementere regler på egen hånd.

Men hvis fiskeriseiere frivillig godtar å etablere en TMPA, kan slik oppførsel forhindres, bemerket Molina. “Selv om eierne bare bryr seg om seg selv, vil de være enige om å beskytte vannet deres i fellesskap,” understreket han. “Dette er en sterk og økonomisk forsvarlig sak for multilateral bevaring.”

Han er ivrig etter å se forskningen testet i den virkelige verden. Når det gjelder Chile og Peru, ville Molina og Costello-teorien sannsynligvis ikke være hensiktsmessig, siden ansjosen er rikelig og produserer viktige kommersielle fiskeoppsett. “Men la oss ta visse arter som langsomt voksende grupperinger som deles mellom kyst- og øynasjoner,” sa Molina. “De kan tjene som gode eksempler for å teste teorien vår fordi de ikke vandrer lange avstander og er veldig utsatt for overutnyttelse.”

Molina uttalte at, i tillegg til ansjosen delt av Chile og Peru, inkluderer andre fremtredende eksempler på grenseoverskridende fiskeri vanlig kveite delt av USA og Canada, det arkto-norske torskefisket som deles mellom Norge og Russland, og det delte snapperfisket. . av Indonesia. og Australia.

Han antydet også at grenseoverskridende marine beskyttede områder mellom nabolandene sannsynligvis vil bli stadig viktigere for å beskytte arter som er tvunget til å migrere på grunn av klimaendringer.