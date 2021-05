Forskere advarer mot lempelsesregler; Det er tusenvis å fly avgårde; Welsh Pins igjen; Beklager Xander – bilforhandlermagasin

Advarsler mot lemping av restriksjoner mandag

Til tross for bekymring for indisk mangfold, har et stort antall eksperter gitt advarsler om å lette restriksjoner på statsråder.

Boris Johnson har fått kritikk for å ha forsinket innføringen av flere reisebegrensninger fra India fordi eksperter frykter varianten kan spre seg mer enn 50 prosent mer enn Kent-stammen.

Mens mange ventet på vaksinen, insisterte forskerne på forsinkelsen fordi legene beskrev avslapningen som en “reell bekymring”. Sage Professor Susan Mickey sa at Sunday Times rapporterte at regjeringen burde slutte å åpne.





Tusenvis forventes å reise til utlandet ettersom forbudet oppheves i løpet av ferien

Tusenvis av ferierende forbereder seg til å reise til utlandet når forbudet mot utenlands fritid oppheves i morgen i Storbritannia og Wales.

Siden regjeringen la landet til den grønne listen for reiser, har reiseselskaper rapportert om en økning i etterspørselen etter reiser til Portugal.

Dette betyr at returpassasjerer ikke trenger å isolere seg selv ved retur, og kun ta en sjekk etter ankomst. EasyJet la til 105 000 ekstra mellomrom i flåten for å betjene det grønne området.

Wales for å tillate pints inne for første gang på fem måneder

Når innendørs gjestfrihet åpner igjen i morgen, får de i Wales i mer enn fem måneder lov til å drikke en halvliter inne på en pub for første gang.

Underholdningssteder som kinoer og alle hoteller kan åpnes igjen, og innenlands service i hotellbransjen beveger seg for å varsle landet om det sekundære.

Det har ikke vært lov å kjøpe brennevin på en pub, bar eller restaurant siden 4. desember, og alle serveringsvirksomheter vil bli tvunget til å stenge bortsett fra å tilby turer når Wales er låst 20. desember.

Santander sier at tjenestene blir gjenopprettet etter krasj

Santander sa at tjenestene har blitt normale, ettersom kundene ikke kunne betale på grunn av en langvarig teknisk feil i går.

Banken beklaget ulempene.

Kunder ble fortalt at de ikke kunne bruke appen eller nettbanken deres, og noen nektet kortene sine.

Det største cruiseskipet bygget for England ankommer Southampton

Det største skipet noensinne er bygget for det britiske markedet ankommer Southampton i dag før navngivningsseremonien.

P&O Cruises Iona har 17 passasjerbaser, noe som skaper kapasitet for 5 200 ferierende før de tar sosial avstand i betraktning.

Hun vil bli brukt av operatøren sommeren for innenlandske seilere. Hun er 345 meter høy, veier 185 000 tonn og kjører på flytende naturgass.

Bare de som kvalifiserer kan vaksineres i Bolton

Unge mennesker kan ikke forventes å bli vaksinert med Covit-19 i Bolton, til tross for rapporter om at ‘noen’ kan stå i kø for en jab.

Bolton-rådet har oppfordret folk 18 år og eldre til å bli vaksinert, og en rådmann slettet en tweet lørdag der han sa at ‘hvem som helst’ med Bolton postnummer var fastlege.

NHS Bolton Clinical Commissioning Committee sa at alle som er registrert hos en fastlege i Bolton, kan besøke den vaksinerte bussen – men påpekte at de må være over 38 år, med omsorgsperson, skjold eller langvarig helsestatus.

Du har kanskje savnet lørdagsoverskriftene

Krasjofferet la ut videoene sine på en bilpilot i Tesla

En Tesla-sjåfør som hevdet at tjenestemenn i California kan ha kjørt en automatisert pilot, postet sosiale medier-videoer av seg selv i kjøretøyet uten å legge det ut på rattet eller på sykkelen.

5. mai-krasj ved Fontana, 50 miles øst for Los Angeles, er under etterforskning av National Highway Traffic Safety Administration.

I Fontana-ulykken ble Steven Michael Hendrickson (35) drept da hans Tesla Model 3 veltet lastebil. Han var medlem av det sørlige California-kapittelet i Tesla Club og la ut mange bilder og videoer av sin White Model 3 på sosiale medier.

NATOs rakettforsvarsopplæring begynner i Skottland

Tre krigsskip fra Royal Navy har sluttet seg til en militærøvelse fra NATO, verdens største marine forsvarstest.

Den tre ukers Formidable Shield 2021-øvelsen startet i går i utkanten av Skottland og på den arktiske kysten av Norge.

Det vil se live rakettoppskytninger når krigsskip tester deres evne til å håndtere trusler fra luften, inkludert ballistiske missiler. HMS Dragon, HMS Lancaster og HMS Arkil er involvert.

Elefantskulpturer gir et miljøbudskap til Buckingham Palace

Livsstille elefantskulpturer vises foran Buckingham Palace for å forbedre sameksistensen mellom mennesker og dyr.

Bildet av 100 asiatiske elefanter som krysset kvelden i London lørdag, ble skapt av lokalsamfunn i den sørlige indiske delstaten Tamil Nadu, der de bor nær store landpattedyr.

Skuespiller Jonah Lumley, Bollywood-stjernen Amy Jackson og programleder Donna Air stilte for bilder for å fremme installasjonen.

Amanda Wagley utnevner motelederledere

Motemerket oppkalt etter designeren Amanda Wagley har falt i ledelsen for å ikke ha fått et videresalgssalg.

Hertuginnen av Cambridge, Kate Middletons favorittmerke, sa at virksomhetens ytelse var “plaget av nåværende epidemier”, som hadde en betydelig innvirkning på flaggskipet Mayfair-butikken og tilbudene.

Detaljhandelsmerket merket at det har ansatt ledere fra konkurseksperter Smith & Williamson.

Royal Mail-støtfangeren vil avsløre fortjeneste

Royal Mail, en av de største vinnerne fra Govt-19-krisen, forventes å doble overskuddet til mer enn $ 700 millioner i neste uke.

Det så en nedgang i virksomheten da epidemien først rammet, men etterspørselen etter BPE og overgangen til netthandel – med en renessanse i brevskriving – endret raskt formuen.

På torsdag vil arbeidsgivere offentliggjøre helårsresultater, inkludert omklaring av utbytte til arbeidsgivere.

Ford kan bygge flere elektriske biler på VW-plattformen

Ford kunne bygge et antall elektriske biler ved hjelp av Volkswagen-konsernets MEP-plattform, har den europeiske presidenten påpekt.

De to selskapene har allerede et ingeniørpartnerskap som vil gi Ford tilgang til nettstedet for en EV forventet i 2023, med spionopptak fra forrige måned som antyder at modellen er en SUV.

Tale på Financial Times Future of Car Summit, Stuart Rowley, president for Ford of Europe, påpekte at partnerskapet ikke burde være begrenset til en EV. Han sa: ‘Alliansen vår blir ikke tildekket eller begrenset, vi skal se etter muligheter til å samarbeide for gjensidig nytte, der det er fornuftig for begge selskapene.’

Prognosen for kraftig regn vil sannsynligvis føre til veldig våt masse i stokken

Det regnes med mer regn for den kommende uken, og setter scenen for en fuktig masse.

Fredag ​​var det 91 prosent av den forventede nedbøren for hele måneden, allerede 63,5 mm.

Da Storbritannia mottok 131,7 mm nedbør i 1967, den fuktige mai. Meteorologisk kontorprognose Steven Keats sa at selv om rekorden ikke ville bli brutt, ville det være en “spesielt våt måned”.

Kraftig regn og solrik svimmelhet

I dag rapporterer BBC at Skottland og Irland mitt vil motta sollys og litt regn. England og Wales vil se langsomt regn hele dagen, ofte med tunge og tordenvær.

Det regner i de fleste deler av landet i kveld, men en eller to varer i noen deler av Skottland og England. Det vil være overskyet for Storbritannia, men jeg kan forvente tydelig skriving det meste av Irland-natten.

Overskyet start med noen flere regnværsdager i Skottland og deler av Storbritannia. Solfylte magi kan forekomme på ettermiddagen for noen, og spredte byger kan komme igjen senere.