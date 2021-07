Forskere avslører korroderende kraften til Trumps løgner i det stjålne valget | Stemmegivning i USA

God torsdag,

Republikanere over hele landet omfavnet et lignende avstått da de presset på for nye begrensninger på stemmegivningen. En betydelig del av det amerikanske velgerne tror ikke på resultatene av valget i 2020, hevder de, så det er behov for nye lover for å gjenopprette “enhet” i valget.

Det var ingen bevis for utbredt svindel eller andre uregelmessigheter i valget i november 2020, sa tjenestemenn “Veldig sikkert” I amerikansk historie. Likevel er meningsmålingene om rettferdigheten i 2020-avstemningen alarmerende. Nesten en tredjedel av amerikanerne mener Joe Biden vant presidentskapet på grunn av valgsvindel i juni-avstemningen Fra University of Monmouth Funnet. Mer enn halvparten av republikanerne mener Trump er den «virkelige presidenten». Kan Reuters / Ipsos-avstemningen viste, En prosentandel som har vært relativt stabil siden november.

Men mens republikanerne er bekymret for velgernes tillit, anerkjenner de ikke drivkraften bak den: Donald Trump. Før og etter valget angrep Trump og hans allierte enhetens avstemning og hevdet at resultatene ikke kunne stole på.

EN Ny studie Det belyser hvor skadelig disse påstandene kan være.

Etter valget i 2018 undersøkte et team av forskere mer enn 4200 mennesker og avslørte det de twitret som valgfusk. De i studien så på ikke-politiske tweets eller en serie tweets fra politikere anklaget for valgsvindel. Noen deltakere så en serie fakta-tweets etter å ha sett velgerbedrageri.

Folk som så tweets på velgernesvindel sa at de hadde mindre tillit til valget enn de som så ikke-politiske tweets. Faktatester har ikke en målbar effekt på velgernes tillit.

“Våre resultater viser at avsløring av ubegrunnede påstander om valgfusk fra store republikanere undergraver tilliten til valg, spesielt blant republikanere og enkeltpersoner som anerkjenner Donald Trumps posisjon,” sa forskerne i en studie publisert i tidsskriftet Political Science denne uken. “Når det gjelder uttrykk for faktisk bekreftelse som viser at disse påstandene er ubegrunnet, måler ikke skaden forårsaket av disse påstandene.”

“Resultatene antyder at ubegrunnede påstander om valgsvindel undergraver offentlighetens tillit til valg, spesielt når påstandene er politisk inkonsekvente. Disse effektene kan ikke lett korrigeres ved faktiske tester eller motnyheter.”

Studien svarte ikke på spørsmål om hvordan folkevalgte og andre eksperter kunne gå frem for å gjenopprette velgernes tillit etter at en politiker ble beskyldt for svindel. Forskere anbefaler å undersøke om GOP-tall og faktatest av konservative nyhetsorganisasjoner kan bidra til å gjenopprette velgernes tillit.

“De kan være veldig innflytelsesrike fordi utvisning av sentrale republikanske tjenestemenn ville indikere en uenighet mellom partiene,” skriver de. Imidlertid kan slike ambassadører alternativt bli utsatt for negativ evaluering av “black sheep effect”.

